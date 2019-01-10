В Приамурье назвали дату ликвидации детской горки из нечистот

В администрации Благовещенского района Амурской области пообещали, что ледовую горку из замерзших нечистот ликвидируют 12 января.

Эти обязанности, как и предполагалось, возложили на управляющую компанию. В ином случае УК лишат лицензии, сообщает ОТР.

Напомним, отходы жизнедеятельности (толщина наледи - более десяти сантиметров) в селе Чигири образовались из-за того, что вовремя не были откачаны септики в недавно построенных трехэтажках.

Обслуживать дома в отказались, потому что жильцы не оплачивали услуги УК из-за высоких тарифов.

Переполненные септики уже откачали. Теперь нечистотами в селе Чигири займется новая управляющая компания.