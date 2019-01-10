Видео: В Саратове легковой автомобиль вмерз в "ледяную стену"

В одном из городских дворов Саратова легковой автомобиль почти полностью вмерз в "стену" изо льда и снега.

Как передает РИА Новости, во дворе дома прорвало линию воздушной теплотрассы, в результате горячая вода застыла ледяными сталактитами на ветвях и стволе деревьев. Под слоем льда и снега оказалась погребена и стоявшая во дворе легковая машина.

Как уже сообщала "РГ", с начала зимы на территории Саратова выпала трехмесячная норма осадков. Городские службы не успевают очищать дороги и вывозить снег. Глава Саратова Михаил Исаев заявил, что на приведение дорог и тротуаров в нормативное состояние потребуется от двух до трех недель.