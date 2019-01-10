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В Омске СК проверит информацию о домогательствах врачей к фельдшеру 11:55
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10.01.2019 11:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске СК проверит информацию о домогательствах врачей к фельдшеру

Текст: Наталья Граф (Омск)

Следственный комитет начал проверку сообщений о том, что в Омске врачи скорой помощи надругались над фельдшером во время дежурства.

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- В настоящее время мы разбираемся в данной ситуации, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Как стало известно, 7 января с заявлением в полицию обратилась 40-летняя сотрудница одной из подстанций службы скорой помощи в Кировском округе. Она рассказала, что во время дежурства 1 января в комнате отдыха двое врачей 56 и 53 лет совершили по отношению к ней насильственные действия сексуального характера. Сразу за помощью она не обратилась, потому что находилась в стрессе после случившегося.

- Мы проводим служебную проверку, - рассказал "РГ" главный врач БУЗОО "Станция скорой медицинской помощи" Максим Стуканов. - Ситуация, мягко говоря, нестандартная. 1 января на подстанции, где вообще нет уединенных мест, дежурило семь бригад. По предварительным данным, в момент произошедшего в здании находилось три бригады сотрудников. Они пишут объяснительные.

О случившемся фельдшер не сообщила ни коллегам, ни руководству "скорой". После 1 января она продолжала работать и выходила на дежурства в свою смену.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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