В Дагестане число отравившихся возросло до 71

Число обратившихся к врачам за помощью после массового отравления в селе Ленинаул Дагестана возросло до 71. Им поставлен диагноз "острое кишечное отравление".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы минздрава республики Залину Муртазалиеву, сейчас в больницах проходят лечение 11 человек, из них 7 детей и 4 взрослых. Медики оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении.

По предварительной информации республиканского минздрава, инфекция могла распространиться через воду.