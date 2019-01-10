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10.01.2019,  
10:46
Текст:  Светлана Цыганкова

Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил первый этап ходовых испытаний

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" завершил первый этап заводских ходовых испытаний. Происходило это в полигонах Балтийского моря. Большой корабль океанской зоны вернулся в Санкт-Петербург.

Фото: Facebook.com /mod.mil.ru
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" испытают в начале декабря

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, в ходе первого этапа испытаний проверили действие корабельных систем жизнеобеспечения, энергетики и живучести, автономную работу средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования. В испытаниях принимала участие сдаточная команда завода-изготовителя и экипаж фрегата. Кстати, последний прошел комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ. Теперь члены экипажа готовы ко всем этапам испытаний.

После стабилизации ледовой обстановки, испытания пройдут теперь уже в Финском заливе.

Фрегаты проекта 22350 относятся к кораблям дальней морской зоны. Они способны к активным действиям как в одиночку, так и в составе соединения. Водоизмещение - 5 тысяч тонн. Длина - 135 метров, ширина - 16. Экипаж - около 200 человек. Корабли несут самое современное высокоточное оружие.

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