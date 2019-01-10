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10.01.2019 14:04
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Российская премьер-лига выдвинула Дюкова на пост президента РФС

Текст: Данила Жиляев
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская премьер-лига (РПЛ) выдвинула председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Фото: Артем Локалов/РГ
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В декабре по итогам заседания исполкома РФС было объявлено, что должность руководителя организации оставляет Виталий Мутко. В качестве исполняющего обязанности его сменил президент РПЛ Сергей Прядкин - он будет занимать эту должность до выборов нового главы РФС, которые состоятся 22 февраля.

Стоит отметить, что ряд СМИ после заседания исполкома назвал именно Дюкова наиболее вероятным претендентом на вакантный пост. А позже большинство региональных футбольных федераций выдвинуло кандидатуру Александра Валерьевича. Все кандидаты на должность президента РФС должны подать заявки не позднее 13 января. Для того, чтобы заявка была принята, ее должны поддержать как минимум пять членов исполкома.

Кстати

РПЛ выдвинула троих кандидатов в состав исполкома РФС. Это руководитель "Краснодара" Сергей Галицкий, босс ЦСКА Евгений Гинер и владелец "Спартака" Леонид Федун.

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