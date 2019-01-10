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10.01.2019,  
12:35
Текст:  Светлана Цыганкова

В США засекретили проект робота-охотника за подлодками

Фото: USA Military Channel / youtube.com Фото: USA Military Channel / youtube.com
Фото: USA Military Channel / youtube.com

Статус первого беспилотного военного корабля, известного как Sea Hunter - "Морской охотник", в настоящее время является секретной информацией. Об этом сообщил представитель Национальной службы обороны США.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Как пишет портал National Defense, разработка корабля ведется в рамках проекта ACTUV. Занимаются этим с 2010 года. В 2018 году корабль перевели из Агентства перспективных оборонных разработок, более известного как DARPA, в Научно-исследовательское управление ВМС США. Специалисты приступили к расширенным испытаниям. Первый этап проходил недалеко от Перл-Харбор на Гавайях.

Аппарат построен по схеме "тримаран", то есть имеет два вынесенных в сторону поплавка. Такая конструкция позволяет обеспечить ему большую устойчивость. Длина - около 40 метров, скорость - до 27 узлов. Разработчики классифицируют его как беспилотный надводный корабль среднего водоизмещения. Sea Hunter является частью плана ВМС США по разработке беспилотных подводных и надводных судов, которые могут работать без риска для моряков и быть экономически более эффективными, чем управляемые экипажем.

По каким причинам засекретили проект беспилотного корабля, в статье не сообщается. Но предполагается, что проект может быть рассекречен уже после принятия беспилотника на вооружение, намеченного на конец 2019 года.

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