Новости

Трамп отменил визит на Всемирный экономический форум в Давосе 21:52
Прототип стены Трампа не выстоял против обычной пилы 21:33
Яйца в России стали продавать девятками 21:20
В роддоме Москвы найдена пропавшая в Элисте 15-летняя школьница 21:04
Пекин предложил Илону Маску вид на жительство 20:41
Парагвай объявил о разрыве дипотношений с Венесуэлой 20:21
Леди Гага отреклась от обвиненного в педофилии Ар Келли 20:15
Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море 19:52
Доисторический кит оказался "матрешкой" 19:50
В московском метро пьяный пассажир упал под поезд и выжил 19:49
Зубы помогли определить профессию умершей 1000 лет назад женщины 19:49
В одном из древнейших городов мира найдена странная могила 19:48
Раскрыта тайна загадочной египетской мумии 19:47
Тушинский тоннель полностью открыт после ЧП 19:40
Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы 19:39
Лукашевич обсудил в ОБСЕ недопуск наблюдателей РФ на выборы на Украине 19:29
Витоцци выиграла спринт на четвертом этапе КМ по биатлону 19:27
Названа причина развода богатейшего человека в мире 19:24
Майкла Джексона опять обвинили в педофилии 19:20
Хуситы успешно применили дрон-камикадзе на параде в Йемене 18:41
Москва достигла мирового уровня по экологическим показателям 18:34
Судимую за мемы алтайскую студентку исключили из перечня экстремистов 18:32
Порошенко и Филарет обменялись наградами 18:25
В Курганской области в частном доме взорвался газ 18:23
Роскомнадзор нашел в материалах BBC идеологические установки террористов 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Что принесет 2019 год в экономике
Что принесет 2019 год в экономике
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
10.01.2019 21:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Шпион над волнами

У берегов Крыма вновь замечен американский самолет-разведчик
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7762 (4)
С началом нового года американские военные активизировали шпионскую деятельность у берегов Крыма. 10 января стало известно, что стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V выполнил многочасовой рейд вблизи российского полуострова.
Фото: REUTERS/Francois Lenoir Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Сообщается, что воздушный разведчик США с бортовым номером 64-14841 и позывным PING41, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, вначале пролетел с юга на север вдоль побережья Абхазии и Кубани. А затем в течение четырех часов курсировал к югу и юго-западу от Крыма. По некоторым данным, он не менее шести раз приближался к Керченскому проливу.

В районе Севастополя RC-135V, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров в глубь чужой территории, приближался к побережью российского полуострова на расстояние около 46 км. При этом морскую границу РФ он все-таки не нарушал.

Фото: AP Photo/Bullit Marquez
На видео попал проход десантного корабля США в Черное море

Для обеспечения длительного наблюдения за российскими объектами воздушный разведчик США перед подлетом к нашим рубежам дозаправился топливом над Черным морем от самолета-заправщика RC-135T.

Это второй на нынешней неделе шпионский рейд американской военной авиации в крымском регионе. "РГ" уже рассказывала, что 7 января стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk также осуществил многочасовой разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России. Одновременно с ним у Крыма выполнял задание патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

Пентагон не упускает случая проверить систему обороны российского полуострова и со стороны моря. Со времен крымской весны количество заходов боевых кораблей США в Черное море исчисляется десятками. В этом регионе побывали американские эсминцы и фрегаты, ракетные крейсера и разведывательные суда.

В районе Севастополя самолет-разведчик RC-135V приближался к побережью Крыма на расстояние 46 километров

Сейчас к выходу из румынского порта Констанца готовится десантный корабль-док США "Форт Макгенри" с 500 морпехами на борту. Вместе с командой местного фрегата "Король Фердинанд" американцы проведут учения в территориальных водах Румынии и нейтральной акватории Черного моря. Заявленная цель этих маневров - укрепление безопасности в регионе и укрепление связей США с партнерами по НАТО.

Однако понятно, что очередной поход американского боевого корабля в Черное море в большей степени связан с желанием Пентагона оказать давление на Россию. Впрочем, для наших адмиралов такой прессинг не в новинку, и реагируют они на него соответственно.

Как только "Форт Макгенри" вошел в Черное море, его действия тут же стал контролировать сторожевик "Пытливый". Судя по всему, его команда будет отслеживать действия десантного корабля США и в ходе совместных маневров с румынами.

Власть Безопасность Власть Работа власти Внешняя политика Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Тушинский тоннель полностью открыт после ЧП
Роскомнадзор нашел в материалах BBC идеологические установки террористов
Минобороны: Военный спутник планово сожгли в атмосфере
Видео: ФСБ ликвидировала крупный канал поставок наркотиков в Россию
Студенты смогут получить две отсрочки от армии