С началом нового года американские военные активизировали шпионскую деятельность у берегов Крыма. 10 января стало известно, что стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V выполнил многочасовой рейд вблизи российского полуострова.

Сообщается, что воздушный разведчик США с бортовым номером 64-14841 и позывным PING41, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, вначале пролетел с юга на север вдоль побережья Абхазии и Кубани. А затем в течение четырех часов курсировал к югу и юго-западу от Крыма. По некоторым данным, он не менее шести раз приближался к Керченскому проливу.

В районе Севастополя RC-135V, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров в глубь чужой территории, приближался к побережью российского полуострова на расстояние около 46 км. При этом морскую границу РФ он все-таки не нарушал.

Для обеспечения длительного наблюдения за российскими объектами воздушный разведчик США перед подлетом к нашим рубежам дозаправился топливом над Черным морем от самолета-заправщика RC-135T.

Это второй на нынешней неделе шпионский рейд американской военной авиации в крымском регионе. "РГ" уже рассказывала, что 7 января стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk также осуществил многочасовой разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России. Одновременно с ним у Крыма выполнял задание патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

Пентагон не упускает случая проверить систему обороны российского полуострова и со стороны моря. Со времен крымской весны количество заходов боевых кораблей США в Черное море исчисляется десятками. В этом регионе побывали американские эсминцы и фрегаты, ракетные крейсера и разведывательные суда.

В районе Севастополя самолет-разведчик RC-135V приближался к побережью Крыма на расстояние 46 километров

Сейчас к выходу из румынского порта Констанца готовится десантный корабль-док США "Форт Макгенри" с 500 морпехами на борту. Вместе с командой местного фрегата "Король Фердинанд" американцы проведут учения в территориальных водах Румынии и нейтральной акватории Черного моря. Заявленная цель этих маневров - укрепление безопасности в регионе и укрепление связей США с партнерами по НАТО.

Однако понятно, что очередной поход американского боевого корабля в Черное море в большей степени связан с желанием Пентагона оказать давление на Россию. Впрочем, для наших адмиралов такой прессинг не в новинку, и реагируют они на него соответственно.

Как только "Форт Макгенри" вошел в Черное море, его действия тут же стал контролировать сторожевик "Пытливый". Судя по всему, его команда будет отслеживать действия десантного корабля США и в ходе совместных маневров с румынами.