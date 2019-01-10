Киеву посоветовали привлечь инопланетян для прохода в Азовском море

В Госдуме РФ высказанные высокопоставленным украинским военным планы провести корабли ВМСУ в Азовское море с помощью "фиксации из космоса" сравнили с анекдотом. Депутата российского парламента от Республики Крым Андрея Козенко это высказывание экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко настроило на иронический лад.

- Подобные затеи ничего, кроме искренней улыбки, вызвать не могут, поскольку больше похожи на анекдот, чем на реальные планы по захвату Азовского моря, - заявил РИА Новости Андрей Козенко. - Теперь, очевидно, они хотят это сделать с помощью новых союзников-инопланетян. Только они, пожалуй, смогут незаметно из космоса "фиксировать проход" украинских кораблей, направляя видеоотчеты Порошенко.

Козенко напомнил позицию российских властей: государственная граница России на суше и на море надежно охраняется, а все попытки незаконно пересечь ее или спровоцировать конфликт будут жестко пресекаться.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что западные союзники Украины с помощью "фиксации из космоса" помогут украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.