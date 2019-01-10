Эксперт оценил план Киева пройти в Азовское море с "фиксацией из космоса"

Планы Украины провести корабли ВМСУ через Керченский пролив благодаря "фиксации из космоса" военный эксперт Иван Коновалов назвал фантастическими и никак не согласующимися с международными нормами морского права.

- Военные недалеко ушли от фантастических заявлений украинских политиков, - заявил Иван Коновалов RT. - Есть очень много подобных высказываний, и что-то говорить об этом сложно. Не важно, фиксируются украинские действия из космоса или нет, есть соответствующая конвенция ООН по морскому праву, в рамках которой действует российская сторона.

США и НАТО и так постоянно мониторят ситуацию в Черном и Азовском морях с помощью военных спутников, регулярно заходящих в эти водоемы кораблей ВМС и самолетов-разведчиков.

- Каким же образом такая фиксация может повлиять на проход? - недоумевает Коновалов. - Очевидно, что господин Романенко просто не понимает, о чем говорит. Что они там будут фиксировать? Просто еще раз подтвердится, что российские пограничники действуют строго в соответствии с международными законами.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что западные союзники Украины с помощью "фиксации из космоса" помогут украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.