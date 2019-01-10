С мая 2017 года родные брат и сестра Тагиевы не виделись ни разу. Их разлучили, когда Дмитрию (имена детей изменены - Ред.) только исполнилось пять лет, а Мариночке еще не было трех. По закону они могут быть разлучены лишь в исключительных случаях. И хотя данная история не имеет никакого отношения к подобным обстоятельствам, Прикубанский районный суд Краснодара разделил их, определив место жительства мальчика с отцом, а девочки - с матерью. Причем это уже во второй раз подряд.

"РГ" продолжает следить за этой, ставшей на Кубани резонансной, историей.

В зоне недоступности

Минувшей весной мы писали о том, что в стремлении вернуть сына Анастасия Тагиева дошла до Верховного суда, который отменил вынесенное в Краснодаре решение, указав коллегам на допущенные ошибки и вернув дело в Краснодар - на новое рассмотрение ("Пепел и колыбель", "РГ-Неделя" от 05.04.2018).

Напомним, этот брак продолжался пять лет. Оба по профессии врачи. Они поженились по любви, и первое время, по словам Насти, были счастливы. Молодая семья жила в приобретенной по ипотеке двухкомнатной квартире, расположенной в одном из новых микрорайонов Краснодара. 650 тысяч рублей для первого взноса дали родители жены, потом для погашения ссуды был использован материнский капитал, на эти же цели шла зарплата Дениса. Но потом семейная лодка дала трещину. По словам Анастасии, не выдержав постоянных унижений и оскорблений, она схватила детей в охапку и уехала к своим родителям в Туапсе. Сыну тогда было 3,5 года, а дочке - чуть больше годика. Бракоразводный процесс инициировал Денис. После того как Настя подала на алименты, теперь уже бывший муж обратился в суд с иском об определении места жительства с ним обоих малышей. А она выступила со встречным иском. Органы опеки подтвердили, что в доме ее родителей, в котором она нашла приют со своими детьми, созданы для малышей все необходимые условия. Однако в ноябре 2016 года судья Прикубанского районного суда Елена Бережинская определила место жительства мальчика с отцом, а девочки - с мамой, частично удовлетворив ее иск, назначив алименты на дочь, а также на содержание матери - до выхода из декретного отпуска. Правда, почему-то оставила без компенсации расходов на содержание сына, который полтора года был без отцовской поддержки.

Как только решение Фемиды вступило в силу, экс-супруг вместе с приставами прибыл в Туапсе, чтобы принудительно забрать ребенка. Это произошло в мае 2017 года. С тех пор Насте лишь несколько раз удалось встретиться с сыном. По ее словам, мальчик живет у родителей бывшего мужа, которые скрывают его от матери. В отчаянии женщина дошла до Верховного суда РФ, который в декабре 2017 года отменил все решения местных судов, отметив в вынесенном определении, что их нельзя признать законными, и постановил пересмотреть дело заново с учетом своих разъяснений.

Мама под запретом

С мая 2017 года о местонахождении и состоянии сына Анастасия доподлинно ничего не знает, хотя порядок общения с ним определен судом: каждую нечетную неделю с 18.00 пятницы до 18.00 воскресенья. Согласно многочисленным актам и протоколам приставов Денис препятствует общению с малышом: дает согласие на встречу ребенка с мамой, а затем не выходит на связь в оговоренное время.

В этом убедилась корреспондент "РГ", отправившись вечером одной из нечетных пятниц вместе с Анастасией Тагиевой в их общую квартиру, где мама должна была встретиться с сыном.

Отец препятствует общению с малышом: дает согласие на встречу ребенка с мамой, а затем не выходит на связь в оговоренное время

- Мой бывший муж и его родственники приложили максимум усилий, чтобы не оставлять меня наедине с сыном, - говорит женщина. - Они надеялись, что мне надоест стучаться в закрытую дверь и я перестану добиваться встреч с ребенком. Но этого никогда не случится. Ведь это мой сын! Просто поразительно, что за все это время Денис ни разу не попытался увидеть Марину. Будто она вовсе не его дочь.

Настя считает, что бывший супруг просто не хочет делить квартиру и платить алименты. Размер их, кстати, оказался весьма существенным: свыше 370 тысяч рублей заплатил он по решению все того же Прикубанского суда бывшей жене и дочери. Но как только Верховный суд РФ отменил вынесенные в Краснодаре решения, обратился с иском к матери своих детей о возврате денег. Благо суд в Туапсе, где слушалось дело, поданный иск отклонил. Характерная деталь: приехав в Туапсе в расчете вернуть деньги, Денис даже не попытался встретиться с дочерью.

Противоречивая Фемида

С Тагиевыми мы впервые увиделись в Прикубанском суде минувшей весной, когда там по второму кругу началось рассмотрение дела об определении места жительства детей. Выслушали Анастасию, попытались узнать мнение Дениса. Однако разговаривать он не захотел. А вот на вопросы федерального судьи Любови Карасевой, принявшей к производству вернувшееся из Верховного суда РФ дело, Денису пришлось ответить. Они были заданы, что называется, в лоб: почему папа хочет забрать у мамы маленьких детей: она, что, "наркоманка, алкоголичка, на панели стоит?" "Нет", - признал Денис. - "Тогда какова причина вашего настойчивого стремления разлучить их с мамой"? Ответом на этот и другие подобные вопросы стало молчание.

Но после этого дело неожиданно передали судье Наталье Бодровой. На вопрос корреспондента "РГ" о том, с чем это связано, она ответила: "По распоряжению руководства". Примечательно, что дело, прошедшее высшую судебную инстанцию страны и возвращенное для исправления ошибок, было рассмотрено за одно заседание, проведенное почти через полгода после предыдущего. Вынесенное решение основано на экспертизе, проведение которой было поручено некоему предприятию "Стройтэкс"(!!!). Эксперт, пообщавшись с детьми в течение часа, пришел к выводу, что мальчик больше привязан к отцу, а девочка - к матери. И судья повторила решение своей коллеги, уже отмененное Верховным судом РФ. Работа над ошибками, судя по всему, еще предстоит...

Мнение

Татьяна Ковалева, Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае:

- Вступив в процесс в Прикубанском районном суде, первое, что мы попытались сделать, это примирить стороны. Однако достигнутые договоренности выполнены не были, несмотря на то, что отец обещал не препятствовать матери в общении с сыном. Встречи либо не состоялись, либо прошли в конфликтной обстановке. Что касается судебно-психологической экспертизы, проведение которой было поручено ООО "Стройтэкс", выбор предприятия показался Уполномоченному весьма странным, ибо на его официальном сайте проведение судебно-психологической экспертизы даже не указано.

К сожалению, при рассмотрении данного семейного спора предпочтение суда было отдано частному экспертному учреждению, заключение которого легло в основу судебного решения. К заключению эксперта наш представитель отнесся критически, отразив свою позицию в поданной апелляционной жалобе на решение Прикубанского райсуда от 29.10.2018, которым было принято решение разделить брата и сестру между родителями. Суду была предоставлена рецензия АНО ДПО "Академия психологии и психотерапии", подготовленная преподавателями психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, имеющими ученые степени, практикующими психологами. В этом документе говорится, что выводы, к которым они пришли, свидетельствуют о грубых нарушениях экспертом федерального законодательства в области государственной судебно-экспертной деятельности в РФ при проведении данной экспертизы.

Но, к сожалению, Прикубанский районный суд проигнорировал это мнение. Остается надеяться, что Коллегией Краснодарского краевого суда, куда подана апелляционная жалоба, будет учтена позиция Уполномоченного по правам ребенка.

Хочу также обратиться ко всем родителям, которые не находят согласия между собой: порой за личными амбициями взрослые забывают о самом главном - о том, что дети, втянутые в конфликтные ситуации между самыми дорогими для них людьми - мамой и папой, очень страдают, даже если тщательно это скрывают; нарушаются также их душевный покой и полноценное физическое и духовное развитие. И чтобы этого не произошло, пока не поздно, необходимо постараться найти компромисс, достичь договоренности в интересах тех, кому дали жизнь.