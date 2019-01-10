В Крыму оценили "космический план" прохода Украины в Азовское море

В Госсовете Крыма заявление экс-заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Романенко о перспективах проводки украинских кораблей в Азовское море с помощью "фиксации из космоса" назвали попыткой любым способом выполнить нереальный приказ министра обороны.

- Сейчас представители украинской армии пытаются каким-то образом воплотить в жизнь поручение министра обороны Украины о проходе кораблей через Керченский пролив, - заявил RT депутат Государственного совета РК Владислав Ганжара. - Но сделать это у них получится и правда только благодаря особой связи с космосом, которая, наверное, есть у представителей украинской армии.

Ранее власти Крыма не раз напоминали о существующих в международном праве нормах прохода кораблей через Керченский пролив: Украина может свободно провести свои военные корабли из Черного моря в Азовское, уведомив об этом соответствующие морские службы и получив лоцманскую проводку по мелководному Керчь-Еникальскому каналу. Однако Украина идет на принцип и сознательное обострение ситуации, чтобы необоснованно обвинить РФ в агрессии.

- Но Украина не найдет никакой иностранной поддержки в вопросах прохода через Керченский пролив, - уверен Ганжара. - У других государств нет никакой позиции относительно помощи Киеву. Это бредовые выдумки представителей украинской армии. После инцидента в Керченском проливе моральный дух военных очень низок. Тем более сложно представить, как Украина отправит корабли, ведь никакого флота у них уже давно не существует нигде, кроме как в голове президента Порошенко.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал о планах провести корабли ВМСУ в порты Азовского моря с помощью "фиксации из космоса" западными союзниками.