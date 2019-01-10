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10.01.2019 15:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

ОНФ проследит за распределением пожертвований в Магнитогорске

Текст: Галина Мисливская

По инициативе ОНФ создан сайт для общественного контроля за расходованием средств, поступающих для пострадавших в Магнитогорске - магнитогорск31.рф , сообщает пресс-служба движения.

С инициативой создания ресурса руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев обратился к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.

"Очень важно, чтобы каждый, кто жертвует деньги, четко понимал, на что они расходуются. Этот процесс должен быть максимально прозрачным, чтобы не возникало поводов для спекуляций", - считает Развожаев.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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На сайте любой желающий может посмотреть, как используются пожертвования, поступающие на специальный счет, открытый администрацией Манитогорска. В режиме онлайн отражаются суммы переводов, в соседней графе - отчет о расходовании средств.

"Очень важно, чтобы основные средства помощи были непосредственно переданы пострадавшим, либо использованы на согласованные ими цели. Для этого администрация Магнитогорска продолжит работу с людьми, пострадавшими в трагедии. В этой работе обязательно будет принимать участие представитель Народного фронта для обеспечения необходимого общественного контроля за принятыми людьми решениями", - отметил Михаил Развожаев.

Оперативным штабом на основе обращений граждан и по согласованию с людьми, пострадавшими в результате трагедии, и их родственниками, принято решение направить средства на первоочередные нужды. Это найм жилых помещений, материальная помощь на похороны погибших, компенсация государственной пошлины при восстановлении утерянных документов и оплату услуг ЖКХ жителям дома на время отселения.

На данный момент баланс счета превышает 40 миллионов рублей, а сумма оказанной на эти цели помощи составила 5,2 миллиона рублей.

Напомним, утром 31 декабря 2018 года в результате взрыва бытового газа в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса 164 был полностью разрушен подъезд многоэтажного жилого дома. Жертвами трагедии стали 39 человек.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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