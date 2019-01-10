Пожертвования пострадавшим от взрыва магнитогорцам выросли до 47 млн

За последние дни сумма поступивших на благотворительный счет средств в помощь пострадавшим и семьям погибших в Магнитогорске выросла вдвое, сообщили "РГ" в четверг в администрации города.

- Размеры пожертвований превысили сумму в 47 миллионов 312 тысяч рублей, - сообщили в мэрии Магнитогорска. - Распределением этих средств занимаются специалисты регионального министерства социальных отношений.

По последним данным, на компенсацию расходов по аренде жилья потерявшим квартиры жителям дома выплачено четыре миллиона 266 тысяч рублей. По словам заместителя министра социальных отношений Татьяны Ильиной, благодаря это форме поддержки более 90 семей уже перебрались для проживания в арендованные квартиры. В пунктах временного размещения граждан остается только 13 пострадавших.

Кроме того, всем жителям поврежденных взрывом квартир предлагают получить гуманитарную помощь. Адреса центров помощи указаны на сайте городской администрации.