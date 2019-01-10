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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пожертвования пострадавшим от взрыва магнитогорцам выросли до 47 млн

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

За последние дни сумма поступивших на благотворительный счет средств в помощь пострадавшим и семьям погибших в Магнитогорске выросла вдвое, сообщили "РГ" в четверг в администрации города.

- Размеры пожертвований превысили сумму в 47 миллионов 312 тысяч рублей, - сообщили в мэрии Магнитогорска. - Распределением этих средств занимаются специалисты регионального министерства социальных отношений.

В Магнитогорске вновь проверят состояние пострадавшего от взрыва дома

По последним данным, на компенсацию расходов по аренде жилья потерявшим квартиры жителям дома выплачено четыре миллиона 266 тысяч рублей. По словам заместителя министра социальных отношений Татьяны Ильиной, благодаря это форме поддержки более 90 семей уже перебрались для проживания в арендованные квартиры. В пунктах временного размещения граждан остается только 13 пострадавших.

Кроме того, всем жителям поврежденных взрывом квартир предлагают получить гуманитарную помощь. Адреса центров помощи указаны на сайте городской администрации.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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