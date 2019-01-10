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10.01.2019 04:41
Рубрика: Общество

Рогозин рассказал о причинах отмены своего визита в США

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин признался, что его визит в США был отменен из-за внутриполитической борьбы в Вашингтоне. По его словам, NASA оказалось жертвой борьбы между президентом США Дональдом Трампом и Конгрессом и аннулировало приглашение Рогозина.

Рогозин назвал "чудесной Санта-Барбарой" отзыв приглашения NASA посетить с рабочей поездкой Соединенные Штаты, передает телеканал "Россия-24". Также глава "Роскосмоса" признался, что у него "осадочек остался" и добавил, что формула "космос вне политики" не работает. Рогозин добавил, что хотел бы видеть в NASA более предсказуемого партнера.

Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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Визит Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты Америки был запланирован на февраль 2019 года. Американское аэрокосмическое агентство объявило, что переносит дату визита Рогозина из-за позиции американских сенаторов, высказавших свое недовольство запланированным визитом. Из-за усилившейся критики руководство NASA решило вообще отменить данное приглашение.

Рогозин планировал обсудить с NASA дальнейшее сотрудничество, пообщаться с представителями Boeing, а также посетить штаб-квартиру компании International Launch Services (ILS).

Ранее Рогозин заявлял, что американская лунная программа обречена на неудачу, если США не будут взаимодействовать при ее реализации с Россией. Россия же, по его словам, может привлечь к реализации собственной лунной программы в качестве равноправного партнера Китай. Также он заверил, что РФ снова станет первой на рынке запусков в космос.

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