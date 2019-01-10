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10.01.2019 17:38
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор уточнит, какие продукты можно будет давать детям в школу

Текст: Ольга Игнатова
Список продуктов, которые школьники смогут приносить в общеобразовательные учреждения из дома, будет детализирован. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Планируется сформулировать требования, что можно приносить из дома и каким образом организовать прием пищи в таком случае", - уточняют в ведомстве.

Напомним, ранее ведомство опубликовало для общественного обсуждения обновленную редакцию санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей в общеобразовательных учреждениях и оздоровительных организациях.

Фото: Depositphotos.com
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Впервые в так называемое цикличное меню, которое разрабатывается юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем), обеспечивающим питание в конкретной школе или детском лагере, включены продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, бифидо-бактериями, а также предусматривается использование исключительно йодированной соли.

Подробно расписано из чего должно состоять меню школьников. Так, например, в него следует включать мясо, птицу, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты предлагают добавлять в меню раз в 2-3 дня.

А вот нельзя кормить детей и подростков пирожными и тортами, зельцами, кровяными и ливерными колбасами, заливными блюдами (мясными и рыбными), форшмаком из сельди, макаронами по-флотски (с фаршем) и с рубленым яйцом, творогом из непастеризованного молока, грибами, консервированными овощами и фруктами, паштетами, блинчиками с мясом и с творогом, жареными во фритюре продуктами. Нельзя детям давать квас, кумыс, газировку, острые соусы, горчицу, кетчупы, майонез. Под запретом жевательная резинка и леденцовая карамель. Кстати, и одно из самых популярных у россиян на завтрак блюдо - яичница-глазунья - тоже оказалась в числе не рекомендуемых для детского питания продуктов.

Экономика Отрасли Общество Семья и дети Правительство Роспотребнадзор
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