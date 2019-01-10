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Рубрика: Экономика

Росстат назвал уровень инфляции в 2018 году

Текст: Роман Маркелов

Инфляция в 2018 году, по окончательным данным Росстата, составила 4,3 процента, следует из сообщения, опубликованного ведомством.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, в декабре 2018 года потребительские цены в среднем по России увеличились на 0,8 процента. В декабре 2017 года показатель рос на 0,4 процента, по итогам всего 2017 года инфляция составила 2,5 процента.

По подсчетам Росстата, среди продовольственных товаров в декабре больше всего выросла стоимость куриных яиц, рост цен на них фиксировался практически во всех регионах. При этом в 30 субъектах РФ (за исключением автономных округов, входящих в состав областей) яйца подорожали на 20 процентов и более, из них значительнее всего в Удмуртии (31 процент), Марий Эл (29,5 процента), а также Орловской и Калининградской областях (28,3 процента). При этом в Еврейской автономной области в декабре яйца подешевели на 2,4 процента.

Фото: Depositphotos.com
Экономисты подвели итоги 2018 года

Среди плодоовощной продукции заметнее всего в декабре поднялись в цене огурцы - рост составил 37,2 процента, указывает Росстат. Помидоры подорожали на 22,5 процента, белокочанная капуста - на 20 процентов, картофель - на 9,9 процента, репчатый лук - на 9,5 процента. Кроме того, на 4,6 процента подорожало пшено, цены на манную крупу выросли на 1,8 процента, на мясо птицы, мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород), рыбное филе и муку - на 1,7 процента.

По подсчетам Росстата, в декабре на 1,7 процента снизились цены на икру лососевых рыб, мороженые кальмары подешевели на 0,5 процента, пиво зарубежных торговых марок, растворимый натуральный кофе и кофе в организациях быстрого обслуживания - на 0,2 процента.

Автомобильный бензин в 2018 году стал дороже на 9,4 процента, следует из данных Росстата. Стройматериалы и медикаменты подорожали в прошлом году на 4,9 и 4,6 процента соответственно.

В конце декабря Росстат предварительно оценивал инфляцию в 2018 году на уровне 4,2 процента. Таким образом, окончательно подведенный Росстатом итог по инфляции превысил прогноз ЦБ. Регулятор ожидал, что рост потребительских цен по итогам 2018 года составит 3,9-4,2 процента.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2019 года составит 5-5,5 процента (при этом временно на пике она может подниматься и до шести процентов). В 2020 году инфляция вернется к цели регулятора, сформулированной как "вблизи четырех процентов", ожидают в ЦБ.

Экономика Макроэкономика Правительство Росстат
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