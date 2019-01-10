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Рубрика: Общество

США продолжат отправлять астронавтов к МКС на "Союзах"

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

NASA продолжит отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию на российских кораблях "Союз". Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что получены соответствующие заявки.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Рогозин рассказал о причинах отмены своего визита в США

По словам Рогозина, "заявления, в том числе американцев, относительно того, что они вот-вот будут летать своими кораблями, оказались несколько поспешными". В интервью РБК руководитель госкорпорации отметил, что коммерческие проекты Роскосмоса принесут новые дивиденды. Еще как минимум три года американские астронавты будут добираться до МКС на российских кораблях.

Ранее замглавы NASA Уильям Герстенмайер утверждал, что агентство не намеревается продлевать контракт с Роскосмосом на доставку астронавтов к МКС после 2018 года. Контрактные обязательства России перед США по доставке американских астронавтов на Международную космическую станцию завершатся весной 2020 года.

Рогозин: Полеты на МКС по сверхбыстрой схеме начнутся через 1,5 года

По словам директора NASA Джима Брайденстайна, у США и РФ "сложились прекрасные взаимоотношения" при реализации проекта создания и эксплуатации Международной космической станции, "обе страны извлекли пользу из использования капсул спускаемого аппарата "Союз" и ракет "Союз".

В настоящее время доставка космонавтов на МКС осуществляется при помощи российских кораблей "Союз", так как у США нет подходящего корабля. Отправка каждого астронавта на МКС на борту российского корабля обходится американской казне в 60 миллионов долларов.

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