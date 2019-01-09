Роскосмос не будет сворачивать работу с NASA

Роскосмос не планирует разрывать контакты с NASA и выходить из совместной лунной программы из-за отмены визита в США Дмитрия Рогозина, - заявили в госкорпорации. "Действовать зеркально" Роскосмос пока не собирается.

Роскосмос опроверг утверждения о намерении госкорпорации выйти из переговоров с NASA об участии в создании окололунной станции Gateway. Об этом заявил газете "Коммерсантъ" официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

"Нет, все эти предположения о немедленном выходе из переговоров с NASA об участии в создании окололунной станции Gateway или отказе от других обязательств не имеют под собой основы. Мы намерены соблюдать все договоренности и следовать подписанным документам, а действовать зеркально в Роскосмосе пока не собираются", - отметил Устименко.

Напомним: в 2017 году на 68-м Международном конгрессе астронавтики в Австралии главы космических агентств России и США подписали совместное заявление о сотрудничестве в области исследования и освоения дальнего космоса. В том числе - в международном проекте Deep Space Gateway на орбите Луны: окололунная станция может стать "трамплином" для колонизации Луны и для полетов к Марсу. В частности, говорилось и о выводе на орбиту первых ее модулей в 2024-2026 годах.

В предварительном порядке были обсуждены вклады стран-участниц. В частности, вкладом России в создание станции могло стать создание от одного до трех модулей и стандартов унифицированного стыковочного механизма для всех кораблей, которые будут стыковаться к станции. Не исключалось, что кроме шлюзового модуля Россия разработает для новой станции и жилой модуль. Кроме того, Россия предполагала задействовать для вывода конструкций на окололунную орбиту создаваемую новую ракету-носитель сверхтяжелого класса.

Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что подконтрольное ему ведомство проявляет интерес к проекту США по созданию международной окололунной станции, однако у российской стороны есть свои пожелания и предложения.

На встрече с молдавским президентом Игорем Додоном в ноябре минувшего года Дмитрий Рогозин сообщил: "Роскосмос" и NASA начали готовить экипажи к работе в экстремальных условиях лунной орбиты. Так, по словам главы "Роскосмоса", госкорпорация совместно с NASA уже начала корректировать программы экспериментов на МКС.

"Сейчас все эксперименты перенацеливаем, чтобы создать технологии и подготовить экипаж к работе в гораздо менее комфортных условиях. То есть таким, когда корабль завтра не прилетит и не привезет воды. Не дай Бог заболел или сломался аппарат в космическом корабле. Все должно быть регенерировано. Чтобы можно было на 3D-принтерах выращивать любой аппарат, что-то сломалось - сразу все починили. Широкое внедрение робототехники, андроидную технику, замещая рисковый труд космонавтов на орбите. То есть это огромный путь, мы вступили на него", - говорил Рогозин.

Понятно, что освоение Луны связано с новыми рисками. Одно дело - поддержание станции с людьми на высоте 400 км, и совсем другое - на высоте 400 тысяч км. Речь идет о создании транспортной системы, чтобы летать на Луну. Не просто облететь и выйти на лунную орбиту, а работать на ее поверхности. То есть спускаемый аппарат должен не только "прилуниться", но и подняться. "Чтобы создать посещаемую, не обитаемую, а посещаемую базу на Луне надо "зарыться" в этот грунт… Ни одна страна, даже самая богатая в одиночку не сделает этого", - приводят слова Дмитрия Рогозина СМИ.

В свою очередь, Соединенные Штаты хотели бы сотрудничать с Россией в реализации проекта создания окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform-Gateway. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на слова директора американского космического ведомства NASA Джима Брайденстайна, который осенью прошлого года впервые встретился с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным.

"Мы обсуждаем с российской стороной не только проект создания окололунной станции, хотя она и является очень важным элементом дальнейших шагов в исследовании космоса, - сказал Брайденстайн. - И мы хотели бы, чтобы Россия и США взаимодействовали по этому проекту. Важно отметить, что когда мы говорим о всей архитектуре, которую мы хотим создать между Землей и Луной, у нас есть множество возможностей, выходящих далеко за рамки проекта Gateway. Я думаю, что Россия в этом заинтересована, мы бы хотели, чтобы Россия была нашим партнером в создании различных элементов этой архитектуры".

По словам директора NASA, у США и РФ "сложились прекрасные взаимоотношения" при реализации проекта создания и эксплуатации Международной космической станции, "обе страны извлекли пользу из использования капсул спускаемого аппарата "Союз" и ракет "Союз". "Но мы бы хотели расширить это взаимодействие и отправиться на Луну. Мы бы хотели работать с Россией рука об руку по Gateway и другим элементам упомянутой архитектуры", - подчеркивал тогда Брайденстайн.

Вообще, надо сказать, что сообщение об отмене запланированного на февраль визита главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина вызвало целую волну предположений. И не только в отношении окололунной станции. Так, некоторые эксперты считают, что отзыв американской стороной приглашения, в частности, может привести к срыву совместной миссии двух стран на Венеру. Как пояснил заместитель Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый, речь идет о проекте изучения второй планеты Солнечной системы, который предполагает создание посадочной станции (обязанность лежит на России), а также комплекса исследований и малого космического аппарата (доля США в проекте). Старт миссии запланирован на 2026-2027 годы. По его словам, в 2014 году стороны приняли решение поддерживать эту работу в течение следующих пяти лет.

"Эти пять лет уже фактически прошли, сейчас есть развилка: либо работа продолжается, либо эта миссия остается бумажным исследованием. Критическая точка должна наступить весной этого года, поэтому встреча Дмитрия Олеговича с (директором NASA Джимом) Брайденстайном была в этом плане очень важна", - цитирует Льва Зеленого ТАСС.

Между тем

Российская программа освоения Луны будет реализована в несколько этапов до 2040 года, сообщили ранее в пресс-службе Роскосмоса по итогам заседания Совета РАН по космосу с участием главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и президента РАН Александра Сергеева. На заседании обсуждалась программа исследования и освоения спутника Земли. Какой "лунный расклад" у российских специалистов? До 2025 года планируется отработать все технологии на МКС, создание базового модуля окололунной станции, испытание перспективного пилотируемого корабля "Федерация", беспилотные облеты Луны "Федерацией" и исследование Луны автоматическими станциями. Второй этап - отработка средств доступа на поверхность Луны, первые пилотируемые полеты и размещение первых элементов посещаемой базы. На третьем этапе должно быть завершено строительство полноценной посещаемой лунной базы. Станция может быть создана с 2030 по 2035 год. А первая высадка космонавтов рассчитана на двухнедельное пребывание на поверхности Луны. В госпрограмме, посвященной освоению Луны, будут расписаны задачи автоматических станций, которые Россия планирует отправить к Луне в 2020-х годах, а также создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности. В конечном счете, как говорят эксперты, речь идет именно о создании долгосрочной лунной базы - не обитаемой, а посещаемой. В основном - это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, эта задача более масштабная и ответственная, чем та, которая стояла перед США во время их лунной программы в 60-е и 70-е годы.