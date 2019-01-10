Танковая бойня продолжается: Т-72С уничтожили в Йемене

Стороны, вовлеченные в йеменский конфликт, продолжают методично уничтожать находящуюся у них на вооружении бронетехнику.

Destroyed Houthi T-72S south-east of Harad town, Hajjah. I pic.twitter.com/fYWNYNZmTe — Yemen Observer (@YemeniObserv) 9 января 2019 г.

Практически каждую неделю повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" размещают в Сети видео, где они подрывают, поражают ПТУР или ручными гранатометами бронеавтомобили с усиленной противоминной защитой, другие колесные машины.

Также время от времени появляются кадры, на которых запечатлены моменты вывода из строя боевых машин пехоты M2 Bradley и гусеничных бронетранспортеров M113. Достается и танкам: только за последнее время им удалось подорвать M60A3 и подбить противотанковой управляемой ракетой старый советский Т-55.

На вооружении хуситов также имеется бронетехника, в том числе достаточно современная. Например, отобранные у республиканской гвардии танки с газотурбинными двигателями Т-80БВ, которые поставляла Беларусь еще до начала гражданской войны. Можно упомянуть и Т-72С.

За этими боевыми машинами ведут охоту самолеты и вертолеты сил просаудовской коалиции. Если мы видим подбитые танки хуситов, они, как правило, повреждены авиабомбами и ракетами. Как, например, Т-72С на появившихся в минувшую среду фотографиях. Если ранее таким танкам наносились поправимые внешние повреждения, то сейчас из-за взрыва боекомплекта его уже не вернуть в строй.

Данный случай еще раз подтвердил азбучную истину: без надежного "зонтика" ПВО применение бронетехники не обходится без потерь.