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Уволенный после секс-скандала основатель Pixar нашел новую работу

Новости
    10.01.2019, 17:30
Текст:   Олег Усков
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

61-летний Джон Лассетер, "оскаровский" аниматор и режиссер Walt Disney Animation Studios, один из основателей студии Pixar, уволенный после скандала с сексуальными домогательствами, нашел новую работу.

Как пишет THR, создатель "Истории игрушек", "Приключений Флика" и "Тачек", в прошлом году отчисленный с поста креативного директора Disney, теперь возглавит анимационное подразделение студии Skydance.

Фото: kinopoisk.ru
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Естественно, в соцсетях поднялся недовольный ропот, на который Дэвид Эллисон, генеральный директор Skydance, парирует, что Лассетер публично покаялся, осознав, что был неправ - можно бы и простить уже.

Что, впрочем, никак не утешает организации, борющиеся за права женщин, а также ряд руководящих менеджеров основного партнера Skydance, студии Paramount Pictures. Которые считают, что сотрудничество с Лассетером может нанести вред имиджу компании. Плюс не исключено, что с ними могут отказаться работать некоторые ведущие актеры.

Skydance и Paramount сотрудничают многие годы, совместно создав такие немаловажные продукты, как "Джек Ричер", "Стартрек" и "Миссия невыполнима". При этом Paramount планировала стать дистрибьютором и первых мультфильмов студии Skydance, анимационное подразделение которой было создано в 2017-м. Но теперь над ситуацией навис тревожный вопрос.

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