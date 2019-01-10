Уволенный после секс-скандала основатель Pixar нашел новую работу

61-летний Джон Лассетер, "оскаровский" аниматор и режиссер Walt Disney Animation Studios, один из основателей студии Pixar, уволенный после скандала с сексуальными домогательствами, нашел новую работу.

Как пишет THR, создатель "Истории игрушек", "Приключений Флика" и "Тачек", в прошлом году отчисленный с поста креативного директора Disney, теперь возглавит анимационное подразделение студии Skydance.

Естественно, в соцсетях поднялся недовольный ропот, на который Дэвид Эллисон, генеральный директор Skydance, парирует, что Лассетер публично покаялся, осознав, что был неправ - можно бы и простить уже.

Что, впрочем, никак не утешает организации, борющиеся за права женщин, а также ряд руководящих менеджеров основного партнера Skydance, студии Paramount Pictures. Которые считают, что сотрудничество с Лассетером может нанести вред имиджу компании. Плюс не исключено, что с ними могут отказаться работать некоторые ведущие актеры.

Skydance и Paramount сотрудничают многие годы, совместно создав такие немаловажные продукты, как "Джек Ричер", "Стартрек" и "Миссия невыполнима". При этом Paramount планировала стать дистрибьютором и первых мультфильмов студии Skydance, анимационное подразделение которой было создано в 2017-м. Но теперь над ситуацией навис тревожный вопрос.