В ГИБДД назвали число аварий в первые дни 2019 года

Госавтоинспекция посчитала, сколько аварий произошло в длинные новогодние каникулы. Оказалось, что водители стали аккуратнее по сравнению с прошлыми новогодними праздниками.

Итак по данным Госавтоинспекции с 1 по 8 января на дорогах страны по оперативным данным произошло свыше 1,7 тысячи аварий. В них погибли 227 и получили травмы более 2,5 тысяч человек. По сравнению с 2018 годом в большинстве российских регионов отмечено снижение показателей аварийности.

Практически в два раза меньше, чем в первые восемь дней прошлого года, зарегистрировано ДТП с пешеходами. Было зафиксировано 451 ДТП, в которых погибли 48 и получили ранения 438 человек.

Однако крайне актуальной в прошедшие праздничные дни осталась проблема управления автомобилем в состоянии опьянения.

За праздничные дни в России было зафиксировано практически 100 ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения и 45 автоаварий, при которых водители отказались от медицинского освидетельствования. Жертвами всех этих ДТП стали 12 человек, свыше 200 получили травмы.

Примечательно, что это тоже значительно меньше, чем годом ранее. Напомним, что накануне Нового года, а также в течение всех выходных ГИБДД проводила массовые проверки водителей. 30 и 31 декабря при проведении таких массовых поверок, например, в Подмосковье не было выявлено ни одного нетрезвого водителя. Зато начиная с 1 января они стали попадаться в большом количестве.

Как сообщают в Госавтоинспекции, борьба с нетрезвыми водителями будет продолжена. Мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии опьянения, будут проводиться регулярно во всех регионах страны. По-прежнему сотрудники ГИБДД будут проводить масштабные проверочные мероприятия, особенно в выходные и праздничные дни, в крупных городах и региональных центрах.

Так же Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения также не оставаться равнодушными к этой проблеме и сообщать в полицию о людях, которые ведут себя на дороге неадекватно и садятся за руль в нетрезвом состоянии. По всем поступившим сигналам инспекторы ДПС примут необходимые меры реагирования.

В первые 8 дней нового года произошло довольно большое количество аварий с участием детей. На дорогах было зафиксировано 223 ДТП, в результате которых 10 детей погибли, еще 259 получили травмы. Подавляющее большинство погибших и пострадавших в этих авариях детей были пассажирами.

Виновниками их гибели стали взрослые. Водители, которые выехали на полосу встречного движения и совершили лобовое столкновение с другими автомобилями либо не справились с управлением и допустили опрокидывание транспортного средства, съезд в кювет либо наезд на препятствие. В ряде случаев дети перевозились в салонах автомобилей без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, нередко - на руках у родителей или старших родственников.

Госавтоинспекция отмечает, что в большинстве перечисленных случаев причиной аварий стал выезд автомобилей на встречную полосу.

Госавтоинспекция МВД России еще раз обращает внимание водителей на необходимость пересмотреть свою манеру вождения автомобиля при перевозке детей.