В Японии приостановили допросы Карлоса Гона из-за плохого самочувствия

Японские прокуроры временно приостановили допросы бывшего главы автомобильного концерна Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, который стал себя плохо чувствовать.

Как передает газета "Санкэй симбун", ночью 9 января у топ-менеджера поднялась температура. Об этом представителям СМИ рассказал адвокат подозреваемого в финансовых махинациях. Гону необходим покой и постельный режим.

Напомним, что Карлос Гон был задержан 19 ноября Токийской прокуратурой за финансовые нарушения и уход от уплаты налогов. По некоторым данным, он в течение пяти лет получил вознаграждения в размере около 10 миллиардов иен, однако задекларировал только половину указанной суммы.

В причастности к содеянному японские правоохранители подозревают и Грега Келли, который, по мнению стражей порядка, мог умышленно занижать данные по заработным платам в компании.

Фигуранты громкого дела отказываются признавать свою вину.