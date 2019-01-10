Видео: опубликована посмертная песня с вокалом лидера Linkin Park

На YouTube-канале Марка Дуэйна Мортона, гитариста американского металкор-коллектива Lamb of God опубликован надрывный трек Cross Off ("Вычеркни"), записанный с покойным вокалистом группы Linkin Park Честером Беннингтоном в апреле 2017 года - за несколько месяцев до смерти последнего.

Трек открывает дебютный сольный альбом Мортона Anesthetic, релиз которого анонсирован на 1 марта этого года.

Как вспоминает Марк, они вместе с Беннингтоном работали над мрачным текстом композиции и он был действительно впечатлен опытом сотрудничества с Честером, а его вокал - "Божий дар, и его невозможно перепутать с кем-то другим".

41-летний фронтмен LP Честер Беннингтон совершил суицид в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс, Калифорния, 20 июля 2017 года. И был без помпы похоронен там же - в ботаническом саду города.