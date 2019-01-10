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Вышел русский трейлер нового необычного хоррора "Мы" от автора "Прочь"

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    10.01.2019, 10:49
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia

Появился дублированный трейлер фильма о вреде наркотиков и ужасах сюрреалистического расизма "Мы" от автора громогласно заявившего о себе социального гипнотриллера "Прочь" Джордана Пила.

Синопсис приблизительно следующий. Семейная пара Аделаида и Гейб Уилсоны (Люпита Нионго и Уинстон Дьюк) вместе с детьми отправляются в принадлежащий им летний домик, чтобы отдохнуть там со своими друзьями (Элизабет Мосс и Тим Хейдекер).

Фото: youtube.com/ gbgfilmfestival
Трейлер: на фестивале в Швеции зрители будут смотреть хоррор в гробах

Аделаиду преследует психологическая травма из ее прошлого, которая мутирует в тревогу по поводу переживания за свою семью. Но внезапно кошмар становится реальностью, когда на пороге возникают нежелательные гости.

По словам Пила, фильм станет коктейлем из ужаса, веселья, интриги и экшна. Режиссер для создания атмосферы дал задание посмотреть актерам следующие фильмы: "Умереть заново", "Сияние", "Бабадук", "Оно" (которое It Follows), "История двух сестер", "Птицы", "Забавные игры", "Мученицы", "Впусти меня" и "Шестое чувство".

Премьера в РФ 28 марта.

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