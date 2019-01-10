Жена принца Гарри может вернуться на экраны, несмотря на запрет

Американская актриса Меган Маркл, супруга принца Гарри, может вернуться к актерской деятельности - вопреки предполагаемому королевскому запрету.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на западные СМИ, речь идет о роли Меган в популярном сериале "Форс-мажоры".

Отмечается, что Маркл может появиться в одном из новых эпизодов сериала и получить за это огромный гонорар - от двух до шести миллионов долларов.

При этом герцогиня Сассекская не сможет получить деньги. Зато имеет возможность потратить их на благотворительность.

Источник в руководстве канала NBC, выпускающем шоу, сообщил, что создатели шоу готовы подстроиться под график королевской особы и "могли бы закончить за полдня или даже меньше". Он добавил, что переговоры должны начаться в ближайшее время.

Напомним, жена принца сейчас находится в положении, и авторы "Форс-мажоров" готовы учесть этот момент, создав сюжетную линию, в которой герои Меган (Рэйчел) и Патрика Джей Адамса (Майк) поженились и ждут ребенка.

На NBC относятся к идее с большим энтузиазмом: "Это дало бы толчок одной или нескольким благотворительным организациям, показав Меган как совершенно современную королевскую особу. И дало бы нам один из самых больших рейтинговых блокбастеров в истории телеканала".

Впрочем, есть мнение, что Маркл больше не снимается не по своей воле, хотя официального подтверждения запрета со стороны её знатной родни не было. Тем не менее последняя серия "Форс-мажоров" с Меган вышла за три недели до свадьбы с принцем. Примерно тогда же невеста удалила все свои аккаунты в социальных сетях и свой сайт.

"Форс-мажоры" (Suits) - юридическая драма. Премьера состоялась в 2011 году. Сейчас в эфир выходит восьмой сезон сериала.