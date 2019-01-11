Cadillac XT5: сможет ли "американец" соперничать с X3, Q5 и GLC

Если опираться на статистические данные, то вы, скорее всего, оптимальным автомобилем для себя видите кроссовер. Предположим, что вы довольно ус-пешны и раздумываете над приобретением премиального SUV.

К примеру, BMW X3, Audi Q5 или Mercedes-Benz GLC. Позволим себе сделать еще одно допущение: "немцы" вам осточертели до мозга костей, вы не желаете, потратив изрядную сумму денег, стать частью бесчисленной армии клонов, снующих туда-сюда по городу в любое время суток, не давая хоть на минуту почувствовать себя оригиналом. Какой выбор у вас остается? Range Rover Velar? Lexus RX? Jaguar F-Pace? Эти автомобили тоже сложно назвать уникальными. Но что, если попытаться отыскать по-настоящему редкого зверя?

Примерно такую череду умозаключений придется выстроить в своей голове потенциальному покупателю Cadilac XT5, прежде чем он отправится в салон на знакомство с машиной. Корреспондент "РГ" уже с ней ознакомился и делится впечатлениями.

Внешне Cadillac XT5 симпатичен, однако слишком уж похож на своего пред-шественника SRX. Из радикально отличающихся элементов можно выделить, пожалуй, только новую переднюю оптику с "клыками" или "слезами" (тут уж кто как их зовет) дневных ходовых огней, отходящими от блока основного света вертикально вниз.

Салон

Зато про интерьер кроссовера можно говорить чуть ли не вечно. Садясь в салон XT5, ощущаешь себя в дорогом офисе добившегося всего американского бизнесмена/адвоката/финансиста/продюсера - нужное подставить. Да, я оперирую стереотипами, но у интерьера Cadillac есть не только свой стиль, но и свое особое настроение, своя харизма. Здесь нет безупречной немецкой эргономики, нет французского эстетства или размашисто-простецкой японской роскоши. Салон XT5 несет только один, но очень убедительный месседж: владелец этого авто - успешный человек.

Центральная консоль отделана светло-бежевой замшей прекрасной выделки, мягкой и бархатистой. А то, как она сочетается с матовым полосатым деревянным шпоном - словами не передать, нужно только смотреть. Замшей же отделаны стойки и та часть крыши, которую можно было хоть чем-то отделать после того, как вставили гигантское панорамное остекление. Качественная кожа, алюминий, приятный на ощупь пластик. Находиться в салоне кроссовера от Cadillac очень и очень приятно.

Из недочетов - излишне жесткие сиденья, при этом не обеспечивающие толковой боковой поддержки.

Приборная панель комбинированная, с аналоговыми шкалами и информационным дисплеем между ними, выглядит солидно.

К работе мультимедийной системы претензий нет. Быстродействие и логика на высоте. Можно придраться разве что к излишне мультяшной и примитивной графике, но тут уж дело вкуса.

Акустика Bose звучит качественно, однако не шедеврально. Если вы меломан и поклонник выдающегося звука, советуем обратить внимание на другую модель Cadillac - седан CT6.

На ходу

Несмотря на внешнее сходство, XT5 не имеет ничего общего с моделью SRX, которой он пришел на смену. Если SRX был построен на платформе, которую разделил с не премиальными Chevrolet Captiva и Opel Antara, то XT5 бедные родственники никаких репутационных издержек не обеспечат - кроссовер построен на оригинальном платформе и не делит ее ни с кем.

В Россию Cadillac XT5 поставляется с безальтернативной силовой установкой - атмосферным V6 объемом 3,6 литра и мощностью 310 л. с., работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

И двигатель-то хороший, тяговитый, при этом еще и экономичный, однако жаль, что российским покупателям не предложен налоговыгодный вариант мощностью менее 250 "лошадей". Наличие такого агрегата однозначно положительно бы сказалось на продажах американского кроссовера, поскольку не все готовы каждый год выкладывать солидную сумму в качестве налога. И все же, вернемся к XT5.

V6 разгоняет двухтонный кроссовер до 100 км/ч за бодрые 7 секунд. Хотя в салоне Cadillac особой прыти не замечаешь - машина набирает скорость очень плавно. Двигатель умеет отключать два цилиндра в режиме неспешной эксплуатации в целях экономии топлива и в пух и прах разбивает стереотип о прожорливых американских моторах. 12-13 литров на 100 км в городском темпе - да такому показателю могут позавидовать почти все!

Правда, подобной экономии можно добиться только в переднеприводном режиме - с отключенной задней осью. А если хотите полноценный 4х4, то нужно выбрать соответствующий режим движения и приготовиться к росту расхода - правда, незначительному.

Управляется Cadillac, особенно в полноприводном режиме и с включенными спортивными настройками подвески, "автомата" и мотора отменно. Амортизаторы становятся жесткими, а полный привод в поворотах перекидывает большую часть момента на внешние колеса, и XT5 заныривает в любые повороты с азартом, которому позавидует иной хот-хэтч.

Цены на Cadillac XT5 начинаются от 2 миллионов 890 тысяч рублей в базовой комплектации, а автомобиль в максимальном исполнении Platinum обойдется в 3 миллиона 690 тысяч рублей.

Итоги

Плюсы

- Роскошный интерьер

- Экономичный мотор

- Азартная управляемость



Минусы

- Отсутствие налоговыгодного двигателя

- Не самая яркая внешность