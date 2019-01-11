Для главы Toyota разработали необычный лимузин

Согласитесь, далеко не у каждого главы крупной автомобильной корпорации имеется уникальный лимузин, построенный в единственном экземпляре. Эта скорее прерогатива глав государств и топ-чиновников.

К примеру, шикарным седаном Toyota Century пользуется премьер-министр Японии. Однако в распоряжении главы Toyota Акио Тойода имеется еще более эксклюзивный автомобиль. Это основательно переработанный вариант седана Toyota Century третьего поколения, дебютировавший в 2017 году на автосалоне в Токио.

На необычном видео, распространенном в Сети, водитель, управляющий Toyota Century, доработанным подразделением GRMN Performance, доставляет Акио Тойода на гоночный фестиваль Toyota Gazoo Racing на японском автодроме Фудзи. Здесь "горячий" лимузин с главой Toyota на заднем сиденье проделывает несколько кругов на огромной скорости. Затем Акио Тойода, являющийся внуком основателя компании Toyota, выходит из машины и обращается к публике с речью. На заднем плане выставлены гоночные автомобили Toyota и в частности Supra нового поколения в камуфляже, которая вот-вот справит премьеру на автосалоне в Детройте.

Разумеется, видеоролик вызвал шквал откликов в Сети. Простые наблюдатели и автоэксперты делятся предположениями о технической начинке лимузина Акио Тойода. Издание motor1.com отмечает, что о Toyota GRMN Century известно крайне мало, поскольку японская компания воздерживается от комментариев.

Тем не менее на видео хорошо видно, что эксклюзивный автомобиль оснащен оригинальной решеткой радиатора, агрессивным "сплиттером" и красной декоративной полосой, проходящей вдоль бортов в районе порогов. Сзади применен компактный спойлер.

Что еще важнее - автомобиль оснащен колесами увеличенного диаметра и имеет заниженную подвеску и усиленную тормозную систему. По данным ряда японским СМИ, GRMN Century сохранил гибридную силовую установку на основе 5-литровой бензиновой "восьмерки", электромотора и электромеханического вариатора, а главным техническим новшества является замена заднего привода на полноприводную трансмиссию.

Что касается стандартного седана Toyota Century, он ведет родословную от модели первого поколения, дебютировавшей в 1967 году. Модель третьей генерации решена в помпезной ретро-манере, превосходит по габаритам длиннобазные исполнения Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 Series, отличается широкими проемами дверей, эксклюзивной отделкой интерьера и уникальными опциями, например, эксклюзивными шинами, гасящими шумы и вибрации.