Экс-главу разведки ДНР приговорили в Москве к 6 годам колонии

Бывший командир группы разведки Донецкой народной республики Дмитрий Лысаковский приговорен к 6 годам колонии по обвинению в попытке рейдерского захвата здания в Москве. Такое решение вынес в пятницу, 11 января, Мещанский суд столицы.

"Сегодня Мещанским судом города Москвы Лысаковский был приговорен к шести годам колонии общего режима", - приводит РИА Новости заявление пресс-секретаря суда Юлии Котоминой.

Аналогичное наказание получил и другой фигурант дела - предприниматель Петр Чихун. А Михаилу Чернову предстоит провести в колонии строгого режима 11 лет, поскольку у него уже был срок за мошенничество.

Напомним, речь идет о громком деле бизнесмена и бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, знакомыми которого являлись Лысаковский, Чихун и Чернов. Как ранее установило следствие, в период с декабря 2012-го по май 2015 года Пирумов находился в преступном сговоре с вышеназванными гражданами и разыскиваемым в настоящее время адвокатом Евгением Рыжовым. Их целью было незаконное завладение здание на Гоголевском бульваре. Сам Пирумов был в сентябре 2018-го приговорен к одному году и восьми месяцам колонии.