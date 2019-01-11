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11.01.2019 05:44
Рубрика: В мире

Эквадор предложил Ассанжу сдаться властям Британии

Глава МИД Эквадора Хосе Валенсия порекомендовал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, пребывающем в эквадорском посольстве сдаться властям Великобритании. В противном случае австралийцу придется оставаться на территории дипмиссии неопределенный срок без ясных перспектив.

Глава внешнеполитического ведомства Эквадора подчеркнул, что для Ассанжа будет лучше, если он сдастся властям, смирившись с арестом и экстрадицией в США, передает Efe Eme. Такой вариант событий Валенсия назвал самым позитивным. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в пять миллионов долларов.

Фото: Алекс Макнотон/ РИА Новости
Ассанж отказался от кота по требованию посольства Эквадора

Министр напомнил, что Ассанжу придется выполнять протокол поведения внутри посольства, который специально для него разработали эквадорские власти. Он регулирует порядок визитов, общения с внешним миром, оказания медицинской помощи Ассанжу. Документ содержит десять страниц. Ранее адвокат Ассанжа Марк Саммерс заявлял, его клиент живет в условиях "сродни тюремному заключению".

Напомним, что Ассанж получил политическое убежище и скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне от преследования американских властей с 2012 года. Вашингтон обвиняет его в провоцировании утечек секретной информации. С приходом к власти в Эквадоре нового президента Ленина Морено положение Ассанжа стало довольно шатким.

В мире Южная Америка Эквадор В мире Европа Великобритания Джулиан Ассанж: история борьбы
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