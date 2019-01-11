Эквадор предложил Ассанжу сдаться властям Британии

Глава МИД Эквадора Хосе Валенсия порекомендовал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, пребывающем в эквадорском посольстве сдаться властям Великобритании. В противном случае австралийцу придется оставаться на территории дипмиссии неопределенный срок без ясных перспектив.

Глава внешнеполитического ведомства Эквадора подчеркнул, что для Ассанжа будет лучше, если он сдастся властям, смирившись с арестом и экстрадицией в США, передает Efe Eme. Такой вариант событий Валенсия назвал самым позитивным. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в пять миллионов долларов.

Министр напомнил, что Ассанжу придется выполнять протокол поведения внутри посольства, который специально для него разработали эквадорские власти. Он регулирует порядок визитов, общения с внешним миром, оказания медицинской помощи Ассанжу. Документ содержит десять страниц. Ранее адвокат Ассанжа Марк Саммерс заявлял, его клиент живет в условиях "сродни тюремному заключению".

Напомним, что Ассанж получил политическое убежище и скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне от преследования американских властей с 2012 года. Вашингтон обвиняет его в провоцировании утечек секретной информации. С приходом к власти в Эквадоре нового президента Ленина Морено положение Ассанжа стало довольно шатким.