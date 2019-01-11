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11.01.2019 10:47
Рубрика: В мире

Французский суд вынес приговор художнику Павленскому за поджог банка

Текст: Юрий Когалов

Французский суд приговорил российского художника Петра Павленского к трем годам лишения свободы, а его супругу Оксану Шалыгину к двум годам тюрьмы за поджог одного из филиалов Banque de France. Однако они оба будут отпущены на свободу, сообщает France Info.

Согласно вердикту, наказание предусматривает как реальное, так и условное лишение свободы (у Павленского два года, у Шалыгиной - 16 месяцев). Поскольку они уже провели часть срока в заключении (11 и 3 месяца соответственно), суд посчитал возможным отпустить их (Шалыгиной, правда, придется некоторое время носить электронный браслет).

"Это предупредительный приговор. И в то же время он покрывает предварительное заключение. Поэтому суд не требует вновь вашего заключения", - заявил судья.

Фото: AP Photo / Marcel Mettelsiefen/dpa
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В то же время он обязал подсудимых выплатить 18,6 тыс. евро Banque de France в качестве компенсации нанесенного ими материального ущерба и 3 тысячи - за моральный ущерб.

Петр Павленский известен своими скандальными акциями. Он отрезал себе мочку уха, поджигал дверь здания ФСБ на Лубянке. В России против него было возбуждено уголовное дело за избиение человека, после чего он попросил политического убежища во Франции. Однако и там он не успокоился и в октябре 2017 года поджог вход в здание Banque de France, чтобы "возродить французскую республику". По решению суда он прошел психиатрическую экспертизу, и специалисты диагностировали у него "бредовые навязчивые идеи" и "пограничное расстройство личности".

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