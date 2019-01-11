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11.01.2019 12:48
Рубрика: Культура

Установлено предназначение истуканов острова Пасхи

Текст: Денис Передельский
Фото: Binghamton University, State University of New York Фото: Binghamton University, State University of New York
Фото: Binghamton University, State University of New York

Антропологи из Университета Бингемтона (США) определили, что знаменитые каменные истуканы могли указывать на источники пресной воды на острове Пасхи.

Древние островитяне возвели свои знаменитые гигантские сооружения возле источников пресной воды. Об этом на сайте Университета Бингемтона рассказывают авторы открытия.

Остров Пасхи широко известен своей тщательно продуманной монументальной архитектурой. Сотни гигантских идолов разбросаны по всему острову. Высота каждого из них составляет около 12 метров, а вес достигает 75 тонн. До сих пор считалось, что статуи были установлены представителями вымершей цивилизации в ритуальных целях.

Фото: MAN / CT Mummy Operation
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Однако новое исследование доказывает, что истуканы могли выполнять практическую роль. Ученые считают, что они были указателями на источники пресной воды. Рек и ручьев на острове практически не было. Но предыдущие исследования показали, что рапануйцы умели добывать пресную воду из океана во время отливов.

"Проблема доступности пресной воды часто упоминалась исследователями, которые работали на острове Пасхи, - говорит соавтор работы Карл Липо. - Когда мы начали детально изучать гидрологию, то сразу заметили связь между расположением статуй и источников пресной воды".

По мнению авторов работы, истуканы установлены именно там, где грунтовая вода выходит на морское дно. Однако некоторые статуи установлены и в глубине острова.

Ученые изучили их и установили, что вблизи этих идолов тоже находятся источники пресной воды.

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