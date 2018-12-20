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20.12.2018 12:26
Рубрика: Общество

Загадочные древние структуры найдены на дне Тихого океана

Текст: Денис Передельский
Фото: Tiago Passos/University of Sydney Фото: Tiago Passos/University of Sydney
Фото: Tiago Passos/University of Sydney

Ученые из Австралии обнаружили на дне Тихого океана у восточного побережья страны загадочные подводные "дюны", которые простираются на 70 километров.

Отчет об исследовании будет представлен в журнале Australian Journal of Earth, а коротко его описывает ABC. Сообщается, что у восточного побережья под водой найдены загадочно сохранившиеся "дюны" Ледникового периода.

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Они расположены между островами Фрейзер и Мортон в штате Квинсленд и простираются на 70 километров. Их возраст оценивается в 12 тысяч лет. Для ученых данные структуры пока представляют геологическую загадку.

Внешне они похожи на дюны, которыми изобилует песчаный остров Фрейзер. Однако под водой такие структуры образоваться не могли. По одной из гипотез, песчаные массы лежали на поверхности и затвердели до состояния камня перед тем, как погрузиться в Коралловое море.

Волнообразные "дюны" были обнаружены с помощью сонара во время экспедиции на Большой барьерный риф. Они расположены на глубине около 60 метров, а их высота составляет 10-15 метров. Структуры хорошо сохранились, что тоже удивило ученых.

"Главная интрига заключается в том, чтобы узнать, какой механизм позволил им так хорошо сохраниться", - сказал соавтор исследования Тиаго Пассос из Сиднейского университета.

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