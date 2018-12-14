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Рубрика: Общество

Видео: На дне Тихого океана обнаружен невероятный мир

Текст: Денис Передельский

Ученые из США и Мексики при помощи дистанционно управляемых подводных аппаратов обнаружили у побережья Калифорнии ранее неизвестную экосистему, существующую при очень высокой температуре воды.

Как сообщает Science Alert, экосистема обнаружена в южной части Калифорнийского залива на дне моря Кортеса, входящего в акваторию Тихого океана. Она расположена на глубине около 3800 метров.

Фото: depositphotos.com
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Ее назвали Jaich Маа, что на языке коренного народа означает "жидкий металл". На дне залива находятся сотни гидротермальных источников, из которых в океан под большим давлением попадают сероводородные струи. Они нагревают воду до 287 градусов по Цельсию.

Несмотря на это, гидротермальные источники оказались оазисами жизни. Так, ученые обнаружили там много бактерий, использующих хемосинтез - способ питания энергией, вырабатываемой при выбросе сероводорода из источников.

На морском дне также было обнаружено множество более крупных существ. Например, экосистема насыщена трубчатыми червями, анемонами и актиниями - представителями класса коралловых полипов.

Наиболее волнующим открытием ученые называют впервые обнаруженных синих микробов, которые ранее были неизвестны науке. Впрочем, данные глубоководных аппаратов еще предстоит каталогизировать и изучить.

Не исключено, что в ходе исследования будут обнаружены новые виды.

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