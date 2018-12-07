Зоологи открыли сотни новых причудливых животных

В 2018 году исследователи из Калифорнийской академии наук (США) обнаружили и описали 229 новых видов растений и животных, обогатив наши знания о сложной структуре жизни на Земли.

Как сообщает портал Eurek Alert, среди открытых существ большинство составляют насекомые. Кроме того, описано 34 новых вида морских слизней, 19 видов рыб, по семь видов растений и пауков, три вида акул, два вида медведей, один вид змей и другое.

Многие из них довольно необычны и причудливы. Например, у побережья Японии ученые обнаружили ранее неизвестный вид морского конька размером с фасолину. Он получил название Hippocampus japapigu. Этот морской конек по своему строению заметно отличается от сородичей. Он крепко цепляется за кораллы и питается проплывающим мимо планктоном.

В Индо-Тихоокеанском регионе доктор зоологии Терри Гослинер открыл 34 новых вида морских слизней. Они отличаются тем, что умеют маскироваться под водоросли, а для защиты используют токсины. А у побережья Шри-Ланки рыбаки выловили неизвестную ранее карликовую ложную кошачью акулу. Она обитает на глубине около одного километра.

Еще одна удивительная находка была сделана на острове Динагат на юго-востоке Филиппин. Там была обнаружена коралловая змея, которая встречается только в данном регионе. Она относится к группе ядовитых азиатских коралловых аспидов, но обладает отличным от них уникальным цветом.

"Эволюционное происхождение этого нового вида змей пока остается загадкой, - говорит доктор Алан Левитон. - Мы не исключаем, что этот вид может оказаться единственным выжившим представителем утерянной эволюционной линии".