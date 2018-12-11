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11.12.2018 11:10
Рубрика: Общество

Подземные "зомби"-бактерии оказались в 385 раз тяжелее людей

Текст: Денис Передельский
Фото: Gaetan Borgonie, Extreme Life Isyensya, Belgium Фото: Gaetan Borgonie, Extreme Life Isyensya, Belgium
Фото: Gaetan Borgonie, Extreme Life Isyensya, Belgium

Члены международной научной коллаборации Deep Carbon Observatory, объединяющей свыше 300 ученых из 34 стран, обнародовали данные о 10-летнем исследовании земных недр, в которых были обнаружены едва живые "зомби"-бактерии и другие уникальные формы жизни.

Как сообщает портал Phys.org, отчет был обнародован на заседании Американского геологического союза. Исследование включало в себя изучение образцов, поднятых с морского дна и континентальных шахт, пробуренных на глубину свыше пяти километров.

Фото: depositphotos.com
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Установлено, что площадь глубинной биосферы составляет 2-2,3 миллиарда кубических километров, что почти вдвое больше площади всех океанов. Общая масса подземных микроорганизмов составляет 15-23 миллиарда тонн. Она превышает общую массу всех людей на планете в 245-385 раз.

Работа помогла определить типы внеземных сред, которые способны поддерживать жизнь. Они представляют собой своего рода "подземный Галапагос". Доминируют бактерии и археи (микробы без мембранного ядра), около 70 процентов представителей которых обитают именно в недрах.

Третья форма подземной жизни - эукарии (микробы и многоклеточные организмы с клетками, которые содержат ядро, а также мембраносвязанные органеллы). Подземные обитатели заметно отличаются от своих поверхностных собратьев. Они способны выживать при огромном давлении, а энергию добывают буквально из камней.

Абсолютные пределы жизни с точки зрения температуры, давления и доступности энергии еще не найдены. Рекордсменом пока признали Geogemma barossii - одноклеточный организм, обитающий в гидротермальных жерлах на морском дне. Его клетки растут и делятся при температуре 121 градус по Цельсию, что на 21 градус выше температуры кипения воды.

Рекордная глубина, на которой была обнаружена жизнь в континентальной части недр, составляет приблизительно пять километров, а рекорд для морских вод составил 10,5 километра от поверхности океана.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Многие бактерии способны жить тысячелетиями. Они почти не двигаются, что связано с очень медленной скоростью метаболизма. Поэтому исследователи сравнили их с "зомби" из фантастических произведений.

"Десять лет назад мы знали гораздо меньше о физиологии бактерий и микробов, которые доминируют в подземной биосфере, - говорит Карен Ллойд из Университета Теннесси в Ноксвилле (США). - Сегодня же мы знаем, что многие из этих организмов полученную энергию направляют просто на поддержание своего существования и совсем незначительную - в свой рост. Это очень удивительная форма жизни".

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