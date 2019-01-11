"Тройка" в виде наклеек и вкладышей снова появится в продаже

Новая партия транспортных карт "Тройка" в виде наклеек и вкладышей поступит в продажу в ряд сувенирных магазинов столичной подземки. Речь идет о точках на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", а также сувенирных витринах на стойках "Живое общение".

Как сообщает РИАМО со ссылкой на представителя Московского метрополитена, первая партия объемом в 500 штук, поступившая в продажу 25 декабря, была продана в первый день. Вторую разобрали во время новогодних праздников.

Популярность сувенирных экземпляров можно объяснить их размерами и удобством. Они вдвое меньше, наклейки спокойно крепятся на телефон, а вкладыши помещаются в чехол с гаджетом. Функционалом от обычной карты "Тройка" они не отличаются.