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11.01.2019 22:34
Рубрика: Культура

Кинокритики признали фильмом года "Войну Анны"

Текст: Валерий Кичин
В пятницу днем в публикации "РГ" я рискнул предсказать возможные результаты церемонии вручения премий "Белый слон" Гильдии киноведов и кинокритиков СК России. Ожидания оправдались: лучшим фильмом года стала "Война Анны" Алексея Федорченко.

Фильм о войне глазами девчушки, затаившейся в камине немецкой комендатуры, получил также награды за операторскую работу Алишера Хамиходжаева, сумевшего передать драматизм событий, располагая лишь одной комнатой и темным ущельем камина, и за главную женскую роль. Этот приз, ко всеобщему умилению, получила восьмилетняя Марта Козлова, опередив Анну Слю из "Подбросов" и даже лучшую, по мнению венецианского жюри, актрису Наталью Кудряшову ("Человек, который удивил всех"). Шаг, предпринятый чадолюбивыми критиками, можно признать красивым, но, прямо скажем, непедагогичным. Да, если говорить профессионально, и несправедливым: как я уже писал, хорошо играющее на экране дитя - творение мастеровитого режиссера.

Фото: IFFR
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Лучшим же режиссером, опять в строгом соответствии с нашим прогнозом, объявлен Кирилл Серебренников, который и в условиях домашнего ареста сумел сделать фильм "Лето" поразительно молодым, светлым и жизнелюбивым. Он удостоен также почетной Премии имени Мирона Черненко.

Лучший сценарий, по мнению критиков, написали Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский для фильма "История одного назначения" из жизни молодого Льва Толстого.

Равное количество голосов набрали сразу две картины в номинации "Лучшая музыка": награды получили композиторы Леонид Десятников и Алексей Сергунин ("Ван Гоги"), Роман Билык и Герман Осипов ("Лето").

Лучшим исполнителем мужской роли признан Евгений Цыганов, "Человек, который удивил всех". Фильм Сергея Ливнева "Ван Гоги", кроме премии за лучшую музыку, взял также приз за лучшее исполнение женской роли второго плана - его лауреатом стала Елена Коренева. Дмитрий Поднозов назван лучшим исполнителем мужской роли второго плана ("Сердце мира"). В номинации "Лучший дебют" белорусский фильм Дарьи Жук "Хрусталь" опередил "Глубокие реки" Владимира Битокова и "Кислоту" Александра Горчилина.

По традиции, своего фаворита выбирают молодые критики - в их распоряжении только одна премия "Голос", и она досталась сериалу Жоры Крыжовникова "Звоните ДиКаприо".

Фото: "Марс Медиа"
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Нетрудно заметить, что в поле внимания критиков оказалась сравнительно узкая группа только таких фильмов года, которые критики сумели так или иначе посмотреть. Как ни странно, сама возможность просмотра отечественных картин становится роковой проблемой - она влияет не только на текущую кинокритику, которая дает весьма неполную картину года, но и на выбор лауреатов. И только тем, что большинство голосовавших не видели многие яркие картины, можно объяснить отсутствие не только в числе лауреатов, но и в номинациях таких фильмов, как "Профайл" Тимура Бекмамбетова (не менее новаторский и успешный, чем "Война Анны"), талантливая комедия "Вечная жизнь Александра Христофорова" Евгения Шелякина или "Айка" Сергея Дворцевого, удостоенная приза Каннского фестиваля. В этих условиях, конечно, никакая премия, при самых лучших побуждениях, энтузиазме и бескорыстии ее организаторов, не может считаться вполне объективной и справедливой.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и театр с Валерием Кичиным
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