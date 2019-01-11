Сегодня критики раздадут лучшим фильмам "слонов"

Сегодня вечером будут названы новые лауреаты премии "Белый слон" Гильдии киноведов и кинокритиков СК России. Эта премия была учреждена 21 год назад и с той поры успешно сражается за статус самой независимой и авторитетной.

В этом году главные споры разгорелись из-за предложения учредить, по примеру американской "Золотой малины", антиприз для картин, по тем или иным причинам признанных принципиальной неудачей. У него нашлось много сторонников, но и немало противников, считающих, что "важно утвердить профессию критиков как позитивное начало в кинопроцессе". Хотят ли противники этим сказать, что критикам лучше вообще не заниматься критикой, ибо объективный анализ фильма далеко не всегда несет "позитивное начало", - это осталось неясным, но все завершилось соломоновым решением: антиприз будет, но как частная инициатива группы лиц, не имеющая отношения к позитивно настроенной Гильдии.

Так что церемония вручения призов и на этот раз обойдется без неприятных сюрпризов, обещая быть гладкой, спокойной и, как и положено церемонии, церемонной.

На звание лучшего фильма выдвинуты "Война Анны" Алексея Федорченко, "Сердце мира" Натальи Мещаниновой и "Лето" Кирилла Серебренникова. В этих же фильмах, по мнению критиков, наличествует и лучшая режиссура. Лучшие сценарии - в фильмах "Человек, который удивил всех", "История одного назначения" и "Сердце мира".

Обладателей остальных призов выберут из такого списка:

Лучшая работа оператора: Юрий Клименко ("Ван Гоги"), Владислав Опельянц ("Лето") и Алишер Хамиходжаев ("Война Анны").

Художник: Алексей Максимов ("Война Анны"), Елена Окопная ("Довлатов") и Андрей Понкратов ("Лето").

Лучшая музыка к фильму: Роман Билык, Герман Осипов ("Лето"), Леонид Десятников, Алексей Сергунин ("Ван Гоги"), Владимир Комаров, Ацуо Мацумото ("Война Анны").

Главная женская роль: Марта Козлова ("Война Анны"), Наталья Кудряшова ("Человек, который удивил всех"), Анна Слю ("Подбросы").

Главная мужская роль: Роман Билык ("Лето"), Степан Девонин ("Сердце мира"), Евгений Цыганов ("Человек, который удивил всех").

Женская роль второго плана: Ирина Горбачева ("История одного назначения"), Елена Коренева ("Ван Гоги"), Александра Ребенок ("Кислота").

Мужская роль второго плана: Филипп Гуревич ("История одного назначения"), Данила Козловский ("Довлатов"), Дмитрий Поднозов ("Сердце мира").

Лучший дебют: "Глубокие реки" (режиссер Владимир Битоков), "Кислота" (Александр Горчилин), "Хрусталь" (Дарья Жук).

Некоторые итоги голосования очень легко предугадать. Лучшим фильмом, почти уверен, будет выбрана "Война Анны" - оригинальная по форме и безупречная по исполнению история девочки, ставшей свидетельницей гибели родителей-евреев и нашедшей убежище в камине гитлеровской комендатуры. Этот фильм - своего рода режиссерский и операторский подвиг: нужно было минимальными средствами создать мощный образ горя, которое несет с собой любая война. Фантастична в роли Анны восьмилетняя Марта Козлова, благородно выдвинутая критиками в число трех лучших актрис года. Хотя, разумеется, мы имеем дело не с актерским мастерством замечательно выразительной девочки, а с мастерством режиссера, проявившего выдающееся умение работать с детьми на съемочной площадке и лепить из этого материала сущий шедевр.

Режиссерская номинация всегда становится удачной возможностью поощрить создателей лучших картин, когда их больше, чем одна. Так и в этом году: нельзя не заметить и не отметить фильм Кирилла Серебренникова "Лето", необычный и по своим художественным качествам и по обстоятельствам его создания. Так что если премия за лучший фильм, как мы предполагаем, уйдет "Войне Анны", то лучшим режиссером наверняка будет назван Кирилл Серебренников. Тем более, что третий претендент - фильм "Сердце мира" - более чем спорен и по смыслу и по воплощению.

Есть определенная спорность и в предполагаемом мною распределении призов: получится, что лучший фильм создан без участия лучшей режиссуры, что по определению невозможно. Но факт есть факт: посильный принцип "всем сестрам по серьгам" часто торжествует и на более резонансных премиальных церемониях.

Мне лично жаль, что второстепенными номинациями обошелся лучший, с моей точки зрения, фильм года - "Ван Гоги". Это можно объяснить только тем, что далеко не все голосовавшие имели возможность его посмотреть. И вообще не замечена "Белым слоном" картина с трудной судьбой, но по уровню режиссуры и актерского исполнения вполне заслуживающая и популярности и всех "слонов" мира, - "Вечная жизнь Александра Христофорова" Евгения Шелякина.