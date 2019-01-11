Китайский зонд прислал панораму темной стороны Луны

#China's Chang'e-4 probe sent back world's first 360-degree color panorama photo of moon's far side landscape after a historic soft landing on uncharted area, the China National Space Administration (CNSA) released Friday. pic.twitter.com/hb4VwRlzLE — People's Daily, China (@PDChina) 11 января 2019 г.

Китайский аппарат "Чаньэ-4", севший на обратной стороне Луны, передал на Землю первые панорамные изображения ее поверхности.

Съемка произведена топографической камерой с углом обзора 360 градусов, размещенной в верхней части аппарата. Снимки были переданы на Землю через спутник-ретранслятор "Цюэцяо", в июне 2018 года успешно вышедший в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны. С этой позиции спутник, чье название переводится как "Сорочий мост" находится в зоне радиовидимости и Луны, и Земли.

- Благодаря цветному снимку, на котором видны фрагменты "Чаньэ-4" и китайский луноход "Юйту-2" (Нефритовый заяц) китайские ученые смогут провести предварительный анализ ландшафта и рельефа вокруг места посадки, - пишет РИА Новости со ссылкой на Национальное космическое управление КНР (CNSA).

Напомним, 3 января китайский аппарат совершил мягкую посадку в бассейне Эйткена в районе южного полюса Луны. "Чаньэ-4" стал первым земным аппаратом, прилунившимся в этом районе. По мнению китайских ученых, работа у южного полюса позволит изучить минеральный состав лунной поверхности, а также собрать больше данных о мантии земного спутника.

После посадки от аппарата отделился луноход. Он проверил работоспособность своих систем, проехал несколько метров, а затем "заснул" на семь дней. Теперь он вновь активировался и готов к продолжению миссии. По данным CNSA, станция и луноход работают стабильно.

Проект "Чаньэ", названный в честь богини Луны, состоит из трех этапов: облет спутника, посадка на него и возвращение на Землю. Первый этап успешно завершен, сейчас реализуется второй.