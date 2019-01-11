Новак рассказал о росте цен на бензин в 2019 году

Рост цен на автомобильное топливо в 2019 году останется в пределах инфляции, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Он заверил, что повышение будет "не выше" инфляции. И добавил, что все будет зависеть от конъюнктуры рынка, передает ТАСС.

По словам Новака, резкий рост цен на бензин в январе этого года был разовым. Министр связал его с повышением НДС.

По данным ФАС, за праздничные каникулы рост розничных цен на бензин не превышал 1,7 процента, что подтверждает отсутствие нарушения договоренностей со стороны нефтяников.