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11.01.2019 22:17
Рубрика: Бензин

Новак рассказал о росте цен на бензин в 2019 году

Текст: Ирина Жандарова
Рост цен на автомобильное топливо в 2019 году останется в пределах инфляции, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Он заверил, что повышение будет "не выше" инфляции. И добавил, что все будет зависеть от конъюнктуры рынка, передает ТАСС.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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По словам Новака, резкий рост цен на бензин в январе этого года был разовым. Министр связал его с повышением НДС.

По данным ФАС, за праздничные каникулы рост розничных цен на бензин не превышал 1,7 процента, что подтверждает отсутствие нарушения договоренностей со стороны нефтяников.