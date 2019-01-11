Новые СанПиНы организации школьного питания, подготовленные Роспотребнадзором, вызвали бурную реакцию у родителей. Больше всего с подачи СМИ их задел пункт проекта правил, где говорится, что отныне домашняя еда, принесенная ребенком в школу, окажется под запретом. На самом деле в проекте сделано важное уточнение - при организации питания не допускается использование принесенных из дома продуктов и блюд. Иными словами, со своей котлетой в школьную столовую не пустят. Корреспонденты "Российской газеты" выяснили, что думают о новых правилах организации питания в образовательных организациях родители, бабушки и педагоги в разных регионах России.

Наталья Маркова, мама десятиклассника, с. Некрасовка, Хабаровский край:

- Мой сын никогда не брал и не берет с собой еду. В школьной столовой кормят вполне нормально, он ни разу не возмущался качеством питания. Ребенок находится в школе с 8 утра и до 13:00-14:00, затем приходит домой. Даже когда была продленка в младших классах, не припомню, чтобы давала ему что-то с собой. Практически все его одноклассники питаются в школе, ничего страшного в этом нет. Там ведь продуманное, сбалансированное меню. На весе и на умственных способностях в худшую сторону оно уж точно не отразилось. К тому же питание в столовой обходится всего в 900 рублей в месяц.

Елена Февралева, мама третьеклассницы, Пенза:

- Я сама решаю, что и когда съесть моему ребенку. Бывают дни, когда дочка идет сначала на английский, потом на уроки и затем едет на занятия в вокальную студию. Ее нет дома по восемь часов. Поэтому я кладу ей что-то с собой. Так я знаю, что ребенок не останется голодным. Пусть она лучше съест домашнюю котлету, чем станет покупать чипсы или шоколадку в ларьке на остановке.

Наталья Батчаева, мама страдающей диабетом первоклассницы, Барнаул:

- Мы не носим еду из дома. Дочь питается в школьной столовой, поскольку блюда там приближены к диетическим. Единственная проблема - в них много сахара: сладкие каши, запеканки со сгущенкой, очень сладкие напитки. Мне приходится увеличивать дозу инсулина, чтобы его нейтрализовать.

При этом есть опасность, что другие дети угостят дочь принесенной из дома едой, а она забудет об этом сказать. Однако у нас в классе многие ребятишки просто отказываются есть "столовскую" пищу - она им не нравится. Что будут делать родители этих детей - даже не знаю. Ведь не может ребенок полдня быть без нормальной пищи.

Татьяна Дейнек, мама второклассницы Арины, Калининград:

- Я полностью согласна с тем, что дети не должны брать с собой в школу готовые блюда с домашнего стола. Во-первых, в школе невозможно выдержать температурный режим. В классах нет холодильников, где еда будет храниться пару часов, пока не настанет время обеда. Следовательно, домашний суп или котлета могут пропасть, у ребенка возникнут проблемы с желудком. Во-вторых, специально отведенных мест, где дети смогут разогреть свою домашнюю еду, в школах тоже нет.

Фруктов, сухофруктов, орехов, сухого печенья и других подобных продуктов, которые не являются скоропортящимися, не требуют дополнительного приготовления, на мой взгляд, более чем достаточно, чтобы организовать небольшой перекус между уроками. Что касается горячих блюд - во всех школах есть столовые.

В нашем учебном заведении родителям и сейчас не рекомендуют давать детям с собой скоропортящиеся продукты. Моя дочка может взять в школу яблоко, сухое печенье, воду в бутылке. Если новые правила утвердят, для моей семьи ничего не изменится.

Оксана Светличная, мама троих детей, Пензенская область:

- Я работающая мама, поэтому мне проще, чтобы моих детей кормили в школьной столовой. У нас в школе в селе Засечное очень хорошо готовят. В столовой стоят электрические конвекторы, поэтому все не только вкусно, но и полезно. Главное, что дети довольны. Многодетные семьи пользуются льготами, один раз в день ребенка в школьной столовой кормят бесплатно по выбору завтрак или обед. Второй поход в столовую по желанию, за него придется заплатить. С января плата немного выросла, завтрак стоит 55 рублей, обед - 75 рублей. Но полноценный прием пищи все равно выходит дешевле, чем перекус.

Виктор Рвачев, отец школьников, Ставрополь:

Мои дети, дочь и сын, так как их двое, получают талоны на еду в школе. И обычно мы даем им деньги, чтобы они могли себе что-то купить в столовой. Тем не менее, глупо запрещать приносить ребенку с собой еду. Что хочу, то и несу, это же не заведение общепита. К тому же какая кому разница, что лежит в рюкзаке.

А может ребенок на диете, у него дробное питание восемь раз в день по медицинским показаниям. К примеру, не так давно была кишечная инфекция, ему можно только определенные продукты, которых нет в школьной столовой. А есть нужно обязательно через каждые три-четыре часа. Что - в таком случае ребенка голодным держать? Или для него отдельно будут готовить в столовой?

Елена Клименкова, мать троих детей, Владивосток:

- Я поддерживаю решение Роспотребнадзора, потому что принесенное с собой дети могут съесть не в столовой, на ходу, не помыв руки. Разогреть принесенное, как правило, в школе негде. А тот же бутерброд или пирожок он может купить в столовой. К тому же кормить в школах, действительно, стали лучше, говорю это как мать, наблюдающая за происходящим в учебных заведениях уже второй десяток лет.

Кстати, и сейчас совсем немногие учащиеся носят с собой ланчбоксы. Старшеклассники вообще могут сгонять на перемене в магазин за пакетиком сублимированной лапши, а учителя обеспечат их кипяточком. Всякое бывает, знаете ли…

Словом, я за то, чтобы дети питались в школьных столовых, вопрос только в стоимости этих обедов.

Александр Форин, отец одиннадцатиклассницы, Хабаровск:

- Еду в школу дают ребенку родители, которые просто хотят сэкономить. Запретом их заставят раскошеливаться на обеды в школе. Кроме того, есть люди, которые брезгуют питаться в школьном общепите. Их, например, не устраивает меню или вид, вкус блюд.

Людмила Казанцева, бабушка восьмиклассника, Омск:

- У моего внука с младенчества аллергия на рыбу и некоторые другие продукты. А в школе, где он учится, заказного меню нет, блюд на выбор тоже - ешьте, что дают. Особенно тяжело было в младших классах, когда он не мог сам себя контролировать и периодически употреблял те продукты, которые нельзя. Учителям контролировать процесс обеда и следить за тем, кто что ест просто некогда. В результате мучались от аллергии.

В том году наконец-то отказались от школьного питания и избавились от проблем со здоровьем. Внук уже большой, утром плотно завтракает и в состоянии дотерпеть до конца уроков и домашнего обеда. На перекус даем ему яблоко, булочку, молоко в магазинном пакетике с трубочкой. Этого достаточно. Если бы в школьной столовой предлагали бы на выбор несколько блюд, которые можно было бы покупать по желанию, то мы бы с удовольствием вернулись к питанию в школе.

Беслан Беков, директор школы № 1 города Сунжа, Ингушетия:

- Я считаю, нельзя запрещать детям приносить еду в школу. В республике питание в общеобразовательных заведениях платное. Да, в нашей школе работает столовая, завтрак стоит 48 рублей, обед - 70. Вроде, недорого. Но если учесть, что родители отправляют на учебу по несколько детей, семьи-то у ингушей, в основном, большие, многодетные, накормить их получается накладно. Большинство не в состоянии выделять такую сумму из семейного бюджета. Поэтому школьники, преимущественно, берут с собой домашние бутерброды, булочки, фрукты, воду. Жаль, что в республике перестала действовать региональная программа "Молоко и булочка", по которой каждому школьнику ежедневно бесплатно давали стакан молока и булочку, такой перекус пользовался у детей большой популярностью.

Юлия Яковлева, руководитель Ассоциации профессиональных медиаторов:

- Как юрист, я понимаю, что эти изменения вызваны объективными причинами, в целях контроля питания детей и недопущения инфекций. Но запрет приносить домашние завтраки в школу - это не самый лучший выход. Например, мой сын девятиклассник, уже сейчас ростом метр девяносто, и ему школьной порции, предлагаемой по нормативам, недостаточно. Он все равно покупает что-то себе дополнительно в школьном буфете или соседнем магазине. Долгое время я собирала ему с собой бутерброды, йогурты, фрукты. Сейчас просто даю деньги, на которые он в той же столовой, кстати, покупает еду, которая ему нравится. Пусть это то же самое пюре с сосиской, но оно горячее, а не остывшее на столах в ожидании перемены.

Светлана Иванова, бабушка 12-летнего школьника, Мурманск:

- Не понимаю, почему детям намереваются запретить приносить в школы домашнюю еду. Внук мне не раз говорил, что в школе на обед только пил компот, потому что пища приготовлена невкусно. А сама, посещая школу, не раз ощущала запах тухлой капусты. Мне кажется, что школьные повара готовят еду из не самых качественных продуктов.

Лейла Гимадиева, мать школьника, Казань:

- У нас в школе плохо кормят. Сын даже специально однажды рыбную котлету в салфетке домой принес: "Посмотри, мама, что приходиться есть". Там одни кости были. Кроме того у меня ребенок в продленке остается, а вечером еще ходит в секцию на борьбу. Надо же ему как-то питаться.