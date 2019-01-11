ОБСЕ выступила против недопуска наблюдателей из России на выборы в Киев

Бюро по правам человека ОБСЕ считает недопустимой попытку Киева запретить наблюдателям от России присутствовать на предстоящих на Украине президентских выборах. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Это еще одна скандальная история, дискриминационная мера с явным политическим подтекстом", - отметил Лукашевич.

По его словам, глава БДИПЧ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир уже отправила письмо с соответствующей критикой главе МИД Украины Павлу Климкину. "Бюро приглашало все государства-участники командировать своих экспертов, специалистов для участия в этой миссии, без всяких ограничений. Регистрация всех желающих продолжится", - рассказал Лукашевич о позиции Гисладоттир, с которой ему удалось обсудить этот вопрос.

"В то же время она дала понять, что в окончательном результате она не может быть уверена на 100 процентов", - цитирует российского дипломата РИА Новости. Однако в ближайшее время в Киев отправится действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. "Так что эта тема, надеюсь, будет доведена до сведения руководства Украины", - отметил постпред РФ.

Напомним, ранее Климкин сообщил, что направил письмо директору БДИПЧ с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы на Украине. В нем он отметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на выборах президента, которые запланированы на 31 марта.