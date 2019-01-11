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11.01.2019 16:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москва стала лидером внутреннего туризма в новогодние каникулы

Текст: Ангелина Зеленькова

Абсолютным лидером среди внутренних туристических направлений в период новогодних каникул стала Москва. Об этом рассказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Каникулы закончились, новогоднее шоу в столице продолжается

Для путешествий в новогодние каникулы большинство наших сограждан выбрали Россию, а именно - столицу. Как и в прошлом году, Москва стала абсолютным лидером спроса среди туристов. Ее посетили порядка 5,6 миллиона человек, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Для сравнения: Санкт-Петербург на новогодние каникулы посетили более 500 тысяч туристов, что дало прирост в 23%, а в Сочи приехало 630 тысяч человек, что на 8% больше по сравнению с предыдущим годом. Также россиян для зимнего отдыха привлекают регионы с мягким климатом - Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды.

Как рассказал "РГ" гендиректор интернет-сервиса для путешественников Biletix Игорь Константинов, на новогодние праздники в Москву приехали гости из Екатеринбурга, Симферополя, Краснодара, Ростова-на-Дону и Новосибирска.

Фото: Константин Завражин/РГ
2,6 млн человек встретили Новый год на праздничных площадках в Москве

А вот одним из самых доступных российских направлений стало Подмосковье, где еще осенью были выкуплены практически все гостиничные номера. Такой спрос объясняет доступная средняя цена тура - 34 тыс. рублей на двоих за семь ночей с завтраком. Для сравнения: в Крыму - 35 тыс. рублей, а Сочи - 42 тыс. рублей.

Напомним, новогодние мероприятия в Москве посетили 12,6 млн человек. На 78 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", включая 15 окружных площадок и 25 парков, Новый год встретили 6,4 млн человек. Игорь Константинов отмечает, что максимальное число иностранных туристов в эти дни прибыло в Москву из Армении, Кипра, Германии, Узбекистана и Молдавии.

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