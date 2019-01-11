В Москве похищен фигурант дела об убийстве экс-депутата Вороненкова

Столичные следователи назначили и проводят доследственную проверку по факту похищения в центре Москвы мужчины. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Москве. Вечером 10 января, по предварительным данным, вблизи расположенного на проспекте Мира кафе неизвестные произвели выстрелы из огнестрельного оружия, после чего поместили мужчину в багажник автомобиля и скрылись с места происшествия.

"По данному факту организована доследственная проверка", - сообщили в следственном управлении.

Отмечается, что следователи СК работали на месте происшествия. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия по установлению местонахождения автомобиля и потерпевшего. При этом имя похищенного в Следственном комитете не называют.

Источник в правоохранительных органах информагентства "Росбалт" утверждает, что им был украинский криминальный "авторитет" Юрий Василенко. Кстати, именно Василенко является главным фигурантом уголовного дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Сообщается, что в Москве Василенко проживал нелегально по паспорту на фамилию Антоненко. "Авторитет" арендовал большую квартиру в районе метро Алексеевская, из которой частенько выходил в близлежащий ресторан, возле которого и был похищен. Охраны у Василенко не было. При обыске съемной квартиры был найдено незарегистрированное оружие и боеприпасы.