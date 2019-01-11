Птицефабрика объяснила решение об упаковке яиц по девять штук

На прилавках российских магазинов появились яйца удмуртской птицефабрики по девять штук в упаковке. В компании нововведение с ростом цен в начале 2019 года не связывают. В ассортименте фабрики есть кассеты по 6, 9, 12, 20 и 30 штук, сообщили "РГ" в пресс-службе агрохолдинга "Комос Групп", в состав которого входит птицефабрика.

- Упаковка, насчитывающая 9 штук яиц, производится другой компанией, и в настоящее время является достаточно распространенной в Европе. Яйца птицефабрики "Вараксино", расфасованные в данную упаковку, присутствуют в торговых сетях Санкт-Петербурга, - пояснили в пресс-службе "Комос Групп".

В компании уточнили, что на стоимости продукции решение по упаковке не сказалось. В 2018 году цена на яйца по девять штук не поднималась.

- Данная упаковка - это новый формат предложения для российского рынка, - подытожили в пресс-службе агрохолдинга.

Ранее "РГ" сообщала, что фото необычной упаковки яиц появились в Сети и вызвали удивление у россиян.