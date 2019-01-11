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Проект: В регионах

Завинчивание пробок

Можно ли победить рынок нелегального алкоголя?
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири №7762 (4)
Новосибирская, Омская, Иркутская области и Красноярский край возглавили антирейтинг сибирских регионов по количеству выявленного в прошлом году нелегального алкоголя. Контрафактная продукция исчезла из легальной розницы благодаря внедрению ЕГАИС, но, по мнению экспертов, это едва ли приведет к снижению незаконного производства спиртного, которое окончательно переместилось в кустарный сектор. Это затруднит работу правоохранителям и в конечном итоге может привести к росту числа отравлений.
С введением ЕГАИС на полках магазинов не осталось контрафакта. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости С введением ЕГАИС на полках магазинов не осталось контрафакта. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
С введением ЕГАИС на полках магазинов не осталось контрафакта. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

В тени гаражей

Производство паленых напитков, как правило, расположено в глубине лабиринтов гаражных кооперативов или на арендованных складах промзон. Спирт (хорошо, если этиловый) смешивают с водой и разливают по бутылкам, оклеенным этикетками, копирующими известные водочные марки. Добавить чуть красителя - и "коньяк" готов. Впрочем, не всегда речь идет именно о контрафакте - так, в прошлом году новосибирская полиция с привлечением ОМОНа провела операцию по пресечению крупного канала сбыта алкоголя, законно произведенного, но нелегально завезенного из соседней страны.

Фото: REUTERS
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Умелые движения болгаркой, пара ударов кувалдой - и гаражные ворота импровизированного склада открывают оперативникам свои "богатства": 1,2 тысячи ящиков водки и коньяка без акцизных марок и более 470 тысяч пачек сигарет, также завезенных незаконно. Водка, что примечательно, произведена на усть-каменогорском предприятии, которое прекратило свою деятельность и обанкротилось еще вес-ной 2017 года.

Одновременно с гаражами обыски прошли в тринадцати розничных магазинах, торговавших распространяемой со "склада" продукцией. Отлаженную сеть сбыта нелегального алкоголя организовала 30-летняя жительница Новосибирска, и теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

Подобные напитки, дешевые благодаря незаконной реализации, - товар ходовой. Их могут продавать и в гаражах, и в небольших магазинчиках из-под прилавков, и в переоборудованных под торговые точки контейнерах, как в случае с омским "предпринимателем", который организовал "ларек" прямо на рынке в Центральном округе города. За табличкой "Вход строго по одному клиенту" хранились коробки с водкой известной украинской марки и даже элитный французский коньяк.

Накануне Нового года в суд ушло уголовное дело в отношении шести жителей Омска, организовавших подпольный цех по производству спиртного. Полиция изъяла восемь тысяч бутылок суррогата, готового к реализации, 45 тысяч этикеток и 68 тысяч пустых бутылок - подельники действовали с размахом. Штрафы таких "бизнесменов" не пугают. Однако в последнее время наметилась тенденция к более жесткой реакции правосудия.

Наказывать стали строже

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Межрегиональном управлении Росалкогольрегулирования (РАР) по СФО, в 2018 году на территории округа выявлено более 741,5 тысячи литров напитков, произведенных или реализуемых с нарушениями закона. Сюда можно добавить полторы тысячи литров этилового спирта, изъятого из нелегального оборота, и пять тысяч литров спиртосодержащей продукции - различные растворы и эмульсии.

Что касается последней категории, то в декабре 2018 года вышло постановление федерального правительства, согласно которому непищевая продукция с долей этилового спирта свыше 28 процентов теперь не может стоить ниже минимальной цены на водку. Так законодатели отреагировали на трагедию в Иркутске двухлетней давности, когда суррогатным концентратом для ванн "Боярышник" отравилось более ста человек и 78 из них погибло.

В июле прошлого года одна из новосибирских компаний была оштрафована на три миллиона рублей за незаконную торговлю различными видами водки, коньяка, вина. Стоит отметить, что речь идет не о паленой продукции, а лишь об отсутствии лицензии на продажу. Ранее штрафы для юрлиц в таких случаях не превышали 300 тысяч рублей.

Что же касается подпольного производства, то все чаще суд выносит решения о реальном сроке заключения. Как сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Новосибирской области Сергей Щекотин, обвинительные приговоры по статье о незаконном обороте алкоголя за год были вынесены в отношении восьми человек. Наказание - вплоть до пяти лет лишения свободы. Всего же за одиннадцать месяцев прошлого года новосибирская полиция выявила 350 административных нарушений и 55 преступлений, связанных с нелегальным рынком спиртного.

Фото: iStock
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В соседней Томской области возбуждено 43 уголовных дела - столько же, сколько за 2017 год, но приговоры стали строже. Так, в колонии общего режима оказалось целое семейство: 32-летняя томичка организовала производство нелегального алкоголя, и сама в основном подыскивала покупателей, а в домашнем "цеху" трудились ее родители 59 и 60 лет. Все трое в итоге получили реальные сроки заключения - от семи месяцев до одного года и трех месяцев.

Не исключено, что именно закручивание гаек привело к тому, что откровенной отравы стало меньше. За год управлением РАР по СФО не было выявлено ни одного случая производства опасной для жизни продукции.

Привыкли к дешевому

По словам заместителя руководителя управления РАР по СФО Оксаны Лубенец, всего 1,66 процента розничных точек продажи сегодня остаются неподключенными к ЕГАИС.

- Внедрение системы в розничном звене позволило зам-кнуть цепочку от производства этилового спирта до продажи алкогольной продукции непосредственно потребителю. Это, в свою очередь, дало возможность повысить эффективность контроля и снизило долю нелегального маркируемого алкоголя в рознице, - подчеркнула Лубенец.

Казалось бы, с экономической точки зрения о регулировании рынка можно говорить лишь со знаком плюс, ведь, к примеру, для Новосибирской области доля акцизов на алкогольные напитки составляет около восьми процентов доходов консолидированного бюджета - порядка десяти миллиардов рублей. Однако, по данным регионального УФНС, динамика акцизных поступлений идет вниз, в том числе за счет снижения производственных показателей основных налогоплательщиков в этом секторе.

Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости
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По словам руководителя центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, в 2015 году в России в легальной рознице было продано примерно 900 миллионов литров водки, и треть этого объема - незаконный товар. С введением ЕГАИС на полках магазинов не осталось контрафакта. Но те, кто привык покупать алкоголь по дешевке, не спешат раскошеливаться в пользу легальных производителей.

- В любом городе большое количество павильончиков, киос-ков и просто гаражей, где можно достать непромаркированный алкоголь. Кому надо, тот знает адреса. С одной стороны, сформирован легальный розничный рынок, с другой - в стране около двадцати миллионов человек как пили, так и пьют суррогат. Это не маргиналы, а работающие люди с зарплатой в пятнадцать тысяч рублей. Они ушли в нелегальный сектор, и это страшно. Здесь не может быть снижения числа отравлений, а вот рост - вполне, - уверен Вадим Дробиз.

Как поясняет эксперт, эта тенденция наметилась еще до обязательного перехода легальной розницы на использование ЕГАИС - после установления минимальных розничных цен.

- В 2009 году нелегальная заводская водка продавалась в каждом магазине России, и она стоила сорок-шестьдесят рублей за бутылку - в два раза дешевле, чем легальная. С 2010-го ввели минимальные розничные цены на алкоголь, и цены подтянулись: в 2014 году и та и другая стоили одинаково, минимум 220 рублей, - подчеркивает Вадим Дробиз. - То есть стоимость нелегального товара выросла почти в пять раз, и его потребители не выдержали такого повышения, перейдя на суррогаты. Контрафакт в магазинах продавали хотя бы качественный - в этом, пожалуй, был определенный плюс.

Сильное внимание к слабому градусу

Однако проблемы с незаконным производством не ограничиваются крепким алкоголем, все чаще в поле зрения РАР попадает "слабый градус". В 2018 году на территории СФО было изъято из незаконного оборота почти 515 тысяч литров пивных напитков, не соответствующих ГОСТу.

- Наибольший объем пришелся на Красноярский край - более трехсот тысяч литров. Это продукция компаний, зарегистрировавших в ЕГАИС сведения о производстве пивных напитков без указания данных о самом пиве, закупленном в качестве сырья, - отмечает Оксана Лубенец.

Как поясняет председатель Новосибирской областной общественной организации производителей и продавцов пивной и алкогольной продукции Алексей Соловьев, чаще всего речь идет о так называемых коктейлях, в составе которых действительно нет ни капли пива. Однако, переводя свою продукцию из статуса слабоалкогольных напитков в ранг пивных, производители добиваются значительного снижения акцизных ставок.

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В то же время и легальные производители настоящего пива все чаще сталкиваются с претензиями надзорных органов. Так, в прошедшем году свою деятельность прекратила одна из небольших компаний, производивших крафтовые напитки - вся партия ее продукции в пять тысяч бутылок была конфискована по решению РАР.

- Все чаще можно услышать мнение, что в России необходимо "освободить" малый и средний бизнес, а если говорить о рынке алкоголя, то именно в секторе пивного производства он представлен наиболее широко. Но до сих пор требования к малым и средним предприятиям в основном совпадают с теми, что предъявляют к производственным гигантам. А возможности их выполнения совершенно разные. Конечно, в этом можно увидеть лоббирование интересов крупных производителей, но, так или иначе, сегодня все остается по-прежнему, - подчеркивает Алексей Соловьев.

Не утихают споры вокруг лицензирования пивного производства, что также может обойтись малым и средним компаниям очень дорого - здесь и оплата самой лицензии, и требования к уставному капиталу. От закручивания гаек до вбивания последнего гвоздя - один шаг, ведь большинство мелких компаний будет вынуждено прекратить деятельность или уйти в тень.

Пивовары предлагают альтернативный вариант: создать реестр легальных производителей, где каждая компания соответствует определенным требованиям. Это позволит надзорным органам отслеживать деятельность предпринимателей, не нанося им серьезного ущерба.

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