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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Невезучие

Проблему переполненных мусорных контейнеров обещают решить до конца января
Текст: Алексей Бондарев (Красноярск) , Наталья Граф (Омск) , Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири №7762 (4)
С 1 января этого года вступили в силу новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Услуга по вывозу мусора перешла из категории жилищных в коммунальные, и теперь ее оказывают отобранные по конкурсу региональные операторы. Как они работают в сибирских регионах, выяснили корреспонденты "РГ".
Фото: Татьяна Кравченко/РГ В новогодние праздники мусора скапливается особенно много. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
В новогодние праздники мусора скапливается особенно много. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Во дворах левобережья Красноярска скопились горы отходов. Многие предполагали, что в связи с реформой возникнут определенные сбои в работе коммунальных служб, но не ожидали, что такие. Мусор не вывозили несколько дней.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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В краевой столице начали работать два региональных оператора: правый берег отошел компании "РостТех", левобережная часть города - ООО "Красноярская рециклинговая компания". Для каждой технологической зоны установлен отдельный тариф. В первые дни после Нового года социальные сети запестрели сообщениями от жителей Советского, Октябрьского, Центрального районов о том, что у подъездов и на придомовых контейнерных площадках стоят переполненные баки.

Мэрии пришлось созывать срочное совещание и грозить оператору санкциями. Представители "Красноярской рециклинговой компании" утверждают, что и так работают в усиленном режиме, а мусорный коллапс был вызван форс-мажорными обстоятельствами. Главная причина - значительная часть УК и ТСЖ до сих пор не заключила с оператором договоров на вывоз отходов, поэтому у компании просто нет полного представления о фронте работ. Без этого невозможно определить маршруты и степень нагрузки для мусоровозов. Оператор обещает войти в рабочий график до конца января.

- Мы регулярно проводили встречи с представителями управляющих компаний, районными администрациями, товариществами собственников жилья, говорили о необходимости предоставить нам полные маршруты. Однако многие тянули до последнего. В результате каждый день добавляются десятки новых адресов. На 30 декабря было прописано 1 423 маршрута, а сегодня их уже 2 000 - и это только два района. Кроме того, совместно с районными администрациями выявлены площадки, с которых предыдущие перевозчики перестали вывозить отходы и убрали свои контейнеры в последние дни декабря.

По всем этим адресам проводится работа, - заявил глава компании Илья Ильин.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Между тем в Хакасии на телефон специально открытой горячей линии во время праздничных выходных дней поступило всего 23 звонка. При этом, как сообщает пресс-служба правительства республики, жалоб не было: жители интересовались подробностями новых правил утилизации. Перебоев с вывозом мусора в новом году в Хакасии тоже не зафиксировано.

В Новосибирской области, по оценке региональных властей, переход на новую систему обращения с отходами прошел "организованно". Это подтверждают и участники рынка. По словам руководителя компании-регоператора "Экология Новосибирск" Ларисы Анисимовой, проведена детальная подготовительная работа с перевозчиками, благодаря чему удалось избежать проблем, которых опасались многие.

- В первые дни новогодних каникул в некоторые дворы попасть не удалось: там либо установлен шлагбаум, либо подъездной путь перекрыт машинами, либо логистическая информация была передана некорректно, - отметила Лариса Анисимова. - Но за несколько дней мы выявили все эти адреса и теперь оперативно направляем туда машины. Если накануне новогодних праздников, действительно, были переполненные контейнерные площадки, то к 6 января мы уже вышли на плановый режим работы.

На это же число пришелся основной вал обращений в диспетчерскую службу регионального оператора, которая начала свою работу 1 января. Если в первый день нового года поступило 35 звонков, то 6-го их число выросло до 161.

В основном жители уточняли, где в данный момент находится машина, кто-то не скрывал, что просто хотел протестировать работу диспетчеров, некоторым требовалась консультация, хотя для этого есть отдельная абонентская служба.

- Многие ожидали коллапса, заранее готовили жалобы, но ничего такого не произошло, - сообщил корреспонденту "РГ" глава управляющей компании "СПАС-Дом" Владимир Булычев. - Отдельные случаи, когда транспортные подрядчики не могли вывезти мусор вовремя, были связаны с тем, что они перевели машины из одного района города в другой. Логистика выстраивается годами, а в новых условиях сложно сориентироваться сразу.

По словам Владимира Булычева, если проблемы и возникали, то они были связаны в основном с переходом на новую схему именно с 1 января, в новогодние праздники - в летние месяцы регоператору, управляющим и транспортным компаниям было бы проще.

А в Омской области региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами приступать к работе не торопится. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Региональной энергетической комиссии Омской области, ООО "Магнит" подало тарифную заявку в РЭК только 27 декабря прошлого года.

Фото: REUTERS
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В пакете документов более 400 страниц, рассматривать его регулятор может более двух месяцев. Поэтому пока в Омской области мероприятия по уборке мусора продолжают выполнять управляющие компании, ТСЖ и ЖСК в прежнем режиме. Платежи в квитанции также выставляют жилищники.

- Как только будет установлен тариф, региональный оператор уведомит всех партнеров о том, когда он сможет приступить к работе. После этого вывоз мусора выделят отдельной строкой в квитанциях "Омской энергосбытовой компании", - сообщил глава Государственной жилищной инспекции Омской области Александр Бурых.

По мнению экспертов, такая отсрочка собственникам на благо. Есть время установить местонахождение всех контейнерных площадок и включить их в территориальную схему размещения отходов. Этот документ в регионе также пока не принят.

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