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11.01.2019 07:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В омской мечети загорелся "теплый пол"

Текст: Наталья Граф (Омск)

В помещении омской мечети на улице Богдана Хмельницкого произошел пожар.

Пожилой мужчина погиб при пожаре в Амурской области

Сообщение о возгорании в мечети поступило на пульт МЧС в 05:25 утра по местному времени

- К тушению пожара от МЧС России привлекались 31 человек и 7 единиц техники, работали попеременно три звена газодымозащитной службы, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Омской области Денис Ахрамов.

Спустя час пожар был локализован. Как выяснилось, в мечети загорелась система "теплый пол". Чтобы найти источник возгорания, пол пришлось разобрать.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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