В омской мечети загорелся "теплый пол"

В помещении омской мечети на улице Богдана Хмельницкого произошел пожар.

Сообщение о возгорании в мечети поступило на пульт МЧС в 05:25 утра по местному времени

- К тушению пожара от МЧС России привлекались 31 человек и 7 единиц техники, работали попеременно три звена газодымозащитной службы, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Омской области Денис Ахрамов.

Спустя час пожар был локализован. Как выяснилось, в мечети загорелась система "теплый пол". Чтобы найти источник возгорания, пол пришлось разобрать.