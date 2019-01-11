Полицейские не пострадали при нападении на пост ДПС в Дагестане

В Дагестане при попытке нападения на пост ДПС, предпринятой боевиками, никто из сотрудников полиции не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.

Как ранее писала "РГ", вечером 11 января неизвестные на автомобиле ВАЗ 2107 попытались напасть на сотрудников ДПС, дежуривших на участке трассы Р-217 Кизилюрт-Махачкала. Об обстоятельствах нападения на данный момент не сообщается. Известно, что в результате инцидента сотрудники правоохранительных органов не пострадали, а за нападавшими была организована погоня.

Бандитов настигли недалеко от села Агачаул в Карабудахкентском районе республики. Силовики потребовали остановить машину и сложить оружие, на что преступники открыли огонь из автоматов. В ходе боя трое боевиков были ликвидированы. Потерь среди правоохранителей, участвовавших в спецоперации, нет. Гражданское население также не пострадало.

В ходе осмотра автомобиля были обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы. Сейчас на месте работают следователи. Устанавливается причастность ликвидированных бандитов к другим преступлениям.